蘋果iOS 16.4 Beta 2重大修正　翻頁動畫重出江湖！

▲iPhone手機作業系統iOS不斷升級。（圖／資料照）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果今（1）日面向開發者發佈 iOS 16.4 Beta 2 測試版更新，本次更新還為原生的Apple Books應用程式重新導入傳統的翻頁動畫選項。

《MacRumors》、《IT之家》報導，iOS 16.4 Beta 在Books應用的主題和設置部分添加了一個新的切換按鈕，允許使用者選擇自己喜歡的翻頁方式。

外媒指出，這次修正主要突顯包括「Curl」、「Slide」和「None」3大功能。其中Slide是iOS 16的默認動畫，Curl是iOS 15及此前版本中的翻頁動畫，而 None 是一個更簡單的動畫，它只是從一頁移動到另一頁。

另外，iOS 16.4中的代碼確認韓國使用者將能夠將信用卡和轉帳卡添加到錢包應用程式中，以便與Apple Pay一起使用，這表明iOS 16.4將在韓國添加Apple Pay。

近期iOS更新頻繁，蘋果上個月底宣佈停止簽署 iOS 16.3 更新。根據《IT之家》報導，這項消息顯示將無法降級到該版本中，升級用戶大嘆「回不去」。

業界認為，蘋果在推出新版本一段時間之後，就會停止簽署舊版 iOS 系統，從而鼓勵使用者升級系統，確保系統處於最新狀態。