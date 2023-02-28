　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone換電池明起全面漲價　多付800元

▲▼iPhone14(右)與iPhone13(左)比較。（圖／記者劉維榛攝）

▲iPhone換電池要漲價囉。（圖／記者劉維榛攝）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果公司官網宣布，從明天（3月1日）開始，所有於2022年之前推出的舊款iPhone的電池更換費用將在原基礎增加費用，相當於要多付新台幣800元才能換電池。電池更換價格上漲也將適用於舊款iPhone、部分iPad、MacBook筆電型號以及部分國際市場。 

根據蘋果官網，除了仍在保固期的iPhone 14全系列機型之外， iPhone SE一到三代以及iPhone 6後續到iPhone 13系列的所有機型、超過保固期，先前既有的電池維修價到2月28日就結束。

用戶可以善用官網的「獲取估價」工具查看可能需要支付的費用，如果是從Apple Store商店獲取服務，蘋果會按照該工具中所示的服務費收取費用，其他服務提供商可以自行設定費用。

記者也幫大家試算調漲後的價格，iPhone SE、iPhone 6、iPhone 7以及iPhone 8，經調漲800元後，維修價將從1,490元漲到2,290元。

iPhone 13全系列機型將從2,050元，來到2,850元；至於iPhone 14機型，現行電池更換預估價格是3,190，3月調漲後，費用將來到3,990元。

最後，付費價格可能會因為用戶對舊零件的處理決定而有所不同，蘋果會在收到產品後對商品進行檢查，然後確認服務費用，如果用戶的 iPhone存在任何影響電池更換的損害（如螢幕破裂），就需要先解决相關問題再更換電池，但在某些情况下，可能會產生維修費。

ET快訊
快訊／兄弟對決！林書豪半場10分5助攻勝弟弟
獨／185鮮肉被月老賜「孤獨籤」　轉身遇長腿妹不哭了
蔡天鳳孩子學校發聲明！　「限制學生用電子設備」
快訊／T1明星賽　魔獸隊半場狂轟117分
SBL罰球中！場邊啦啦隊突露屁蛋　「上下搖臀狂扭」
冷空氣明襲台「秒跌13度」！　最冷時段曝
「平時調查、戰時管制」　《全動法》修正草案一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone換電池明起全面漲價　多付800元

蘋果穿戴裝置大突破！　外媒曝AR眼鏡售價要9.2萬元

iPhone 15「泡泡糖粉紅」配色曝光！　Pro版特別色流出

需求回籠？蘋果4月北美零售「班表」3項重大變動露餡

蘋果發表AR新技術！外媒爆：不用iPhone　可「隔空打字」

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

Apple嘆「空病床不能躺」挨轟　護理師：醫院不是飯店..她還原真相

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

iPhone換電池明起全面漲價　多付800元

蘋果穿戴裝置大突破！　外媒曝AR眼鏡售價要9.2萬元

iPhone 15「泡泡糖粉紅」配色曝光！　Pro版特別色流出

需求回籠？蘋果4月北美零售「班表」3項重大變動露餡

蘋果發表AR新技術！外媒爆：不用iPhone　可「隔空打字」

晶片股走低！　花旗示警：費半恐再跌30%

4國助協尋台籍「昇豐128號」漁船　外交部洽請美方延長救援任務

連假最不塞車的好去處曝光　西濱沿岸好風光228連假日湧千人

橫向刷牙錯到爆！5原因害「敏感性牙齒」　沒事別亂含酸梅

快訊／兄弟對決！林書豪10分5助攻率隊逆轉　上半場戰平

東警大頭娃娃連假不停歇　教您識詐防詐守荷包

貪吃貓軟萌聲叫「馬麻」羨煞萬人　媽戳破現實：沒食物就不理人

「樂世」桃園三高校熱音聯合展演　青年局：展現校園活力

愛黛兒爆秘婚NBA大咖經紀人！認愛2年鑽戒套牢「婚禮日期曝光」

賴清德批竹山垃圾問題未解　國民黨曝民進黨執政中央擺爛始末

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

3C家電熱門新聞

iPhone 15「泡泡糖粉紅」配色　渲染圖曝

蘋果穿戴裝置大突破！　外媒曝AR眼鏡售價要9.2萬元

iPhone 15 Pro Max最新渲染圖、尺寸曝光　鏡頭變薄了

iPhone換電池明起全面漲價　多付800元

蘋果iPhone 15 Pro擬推新色「葡萄酒紅」！　色澤質感大提升

蘋果發表AR新技術！外媒爆：不用iPhone　可「隔空打字」

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

Apple Watch新突破！偵測血糖免刺皮膚技術曝光

臉書「Messenger」新功能曝光！　將增點名、限時用照片蓋樓

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

需求回籠？蘋果4月北美零售「班表」3項重大變動露餡

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPhone 15全系列採動態島！　CAD渲染圖曝光

更多熱門

相關新聞

電動機車沒電！確診男外出5小時換電池　倒大楣了

電動機車沒電！確診男外出5小時換電池　倒大楣了

彰化1名阮姓移工，去年6月6日因心冠肺炎確診，須居家隔離7天到13日才能出關，卻在居隔第5天出門更換電動車電池，在外逗留5小時，被警查獲時還辯「宿舍沒有規定不能外出」，彰化地院審結；依犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處拘役15日。

郭明錤：iPhone SE 4將採蘋果自產5G晶片　高通業績恐衰退

郭明錤：iPhone SE 4將採蘋果自產5G晶片　高通業績恐衰退

iPhone 15 Pro將獨家搭載Sony雷射感測技術　耗電更少但拍照效能更高

iPhone 15 Pro將獨家搭載Sony雷射感測技術　耗電更少但拍照效能更高

連假優惠4大時段刷起來　1元搶米家無線吸塵器

連假優惠4大時段刷起來　1元搶米家無線吸塵器

未拆封第1代iPhone以193萬高價拍出！　金額超出原售價百倍

未拆封第1代iPhone以193萬高價拍出！　金額超出原售價百倍

關鍵字：

iPhone電池

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔡天鳳現任老公首現身！

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

媽媽瞬間潰堤！蔡天鳳全家抵肢解案現場

別一直想血拚！古巴2敗讓教頭怒了

福特「新國民7人座休旅」現身

特斯拉「Model 2」有望登場！

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面