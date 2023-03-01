「驚蟄」要來了！快打小人　月亮開運法曝

▲香港打小人。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

驚蟄打小人！今年24節氣的「驚蟄」落在3/6，知名命理師柯柏成表示，這一天是一年裡面送小人的最佳節氣。另外，他也分享「月亮開運法」，完成後短則7日、長則1個月，就會感覺到自己的小人漸漸變少，貴人漸漸出現。

柯柏成在臉書說，今年陽曆3月6日、陰曆的二月十五日凌晨的4時29分交節氣，這一天太陽過黃經345度為「驚蟄」，此時天空出現雷聲，萬物逐漸孳生茂盛，許多小昆蟲經過一整個冬天蟄伏，在這天春雷一聲後逐漸甦醒，所以節氣稱為驚蟄。

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柯柏成表示，傳統上這天是一年裡面送小人的最佳節氣，在香港的鵝頸橋下打小人生意步入最高峰，在香港除疫情期間外，這天去鵝頸橋下送小人是當地習俗，由於節氣的特色，這天就是送小人的最佳時間點，灣仔鵝頸橋下打小人是道教魘勝術的一種。

▼香港打小人。（圖／資料照）



柯柏成提到，作法是用白紙剪小人5張，畫上五官後，在驚蟄當天在自己房間或家裡陽台，將紙人放在地板上，用拖鞋拍打（最好是木質拖鞋，盡量不用塑膠材質），打到高興後再用腳踩幾下，拿到戶外用火燒掉，灰燼埋在草叢或泥巴中。

柯柏成指出，因鵝頸橋下的婆婆已有SOP全套準備好，拍打時也會念念有詞，可省掉一些準備材料的時間功夫；自己製作就要花點時間，但不建議在小人身上寫真實姓名，在大部分的狀況下，可以讓你知道姓名的真小人只是冰山一角，真正難對付的都是處在暗地的小人。

▼「驚蟄」見月亮，可把握開運。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

柯柏成說，民俗上「祭白虎」也是送小人的儀式，但這就要到宮廟土地神祇的地方，參加由廟方主辦的法事；另外，驚蟄這天正好是月圓十五的日子，如果這天晚上有機會看到月亮的朋友，可準備黃色的紙，用黑色簽字筆寫上自己的名字（只要名字就好，不要自作聰明寫上生辰八字及住址）。

柯柏成表示，接著到戶外公園處，將紙片寫名字的那一面對向月亮，觀想月亮的光華灑滿全身，之後對折拿好，向東南西北各走7步回到原地，順序不可搞錯，將紙片埋在附近，短則7日、長則1個月，就會感覺到自己的小人漸漸變少，貴人漸漸出現，整體運勢開始好轉的狀況。

柯柏成提醒，還有一件事情更為要緊的，要避免自己成為別人的小人，《無量壽經》上說「善護口業，不譏他過」，別人的是非與自己無關，不要去談論及流傳，先讓自己不會變成別人的小人，才會讓自己的小人減少。