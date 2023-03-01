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小學生「我的烏金夢」漁業課程　憂不再烏金閃閃

▲南大附小與七股區篤加國小，攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，兩校學生親訪高雄茄萣與台南七股，探究烏魚捕撈與養殖現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南大附小與七股區篤加國小，攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，兩校學生親訪高雄茄萣與台南七股，探究烏魚捕撈與養殖現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小與七股區篤加國小，攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，兩校學生親訪高雄茄萣與台南七股，探究烏魚捕撈與養殖現況，並關心獨特的「媽祖烏魚公籤」，學童發現烏魚文化的影響常在日常生活之中。

▲南大附小與七股區篤加國小，攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，兩校學生親訪高雄茄萣與台南七股，探究烏魚捕撈與養殖現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南大學教育學系教授歐陽誾表示，台灣冬至前後10天左右是烏魚盛漁期，捕獲量從1979年高峰期253.9萬尾，但去年底至今僅30萬尾。為了讓學生了解烏魚去哪裡了？安排學生前往漁港和魚塭一探究竟。

▲南大附小與七股區篤加國小，攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，兩校學生親訪高雄茄萣與台南七股，探究烏魚捕撈與養殖現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南台灣僅存的捕烏巾著網船隊「聯春滿號」船長吳聯明表示，近年來烏魚洄游至高雄的數量銳減，曾有3年幾乎無烏魚可捕的窘境，迫使茄萣捕烏船隊紛紛解散。南大附小學生張維靖說，船員不論是煮飯或是休息都必須蹲著進入船艙，工作環境窄小，期望船長年底能滿載而歸。

▲南大附小與七股區篤加國小，攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，兩校學生親訪高雄茄萣與台南七股，探究烏魚捕撈與養殖現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前僅下茄萣金鑾宮保有「烏魚公籤」擲筊文化，主委陳敏雄表示，媽祖用烏魚公籤預測烏魚魚汛，是漁民重要的心靈寄託。篤加國小校長方樹啟認為，捕烏要人也要神，對媽祖的虔誠信仰可增強捕烏信心。

▲南大附小與七股區篤加國小，攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，兩校學生親訪高雄茄萣與台南七股，探究烏魚捕撈與養殖現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

榮膺百大青農的邱創褘剛好是篤加國小校友，也是七股養烏魚專家，仔細為學生介紹烏魚養殖及烏魚子加工過程。篤加國小學生陳莉媞說，迫不及待要把烏魚卵帶回學校繼續製作成烏魚子，好好享用一番。

▲南大附小與七股區篤加國小，攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，兩校學生親訪高雄茄萣與台南七股，探究烏魚捕撈與養殖現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南大附小指導老師陳怡均表示，課程安排訪談捕烏船長與養烏漁民，搭配烏魚子製作DIY，讓學生瞭解烏魚捕撈、養殖與產業加工。

▲南大附小與七股區篤加國小，攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，兩校學生親訪高雄茄萣與台南七股，探究烏魚捕撈與養殖現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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