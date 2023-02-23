12星座吵架真面目！獅子愛翻舊帳　跟「這星座」吵必須叫救護車

▲你跟12星座吵過架嗎？來看看他們的吵架真面目。（圖／翻攝自影片）



文／V仔

你有跟12星座吵過架嗎？每個星座吵架時的狀態都不一樣，你知道要怎麼對戰他們嗎，來看看哪些星座不要惹，自己又會被哪個星座氣死！

牡羊座

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牡羊座吵架時氣勢相當逼人，你講一句他會回你10句，他們絕不會放過任何一絲空隙，只要逮到機會，就會霹哩啪啦說個沒完。

金牛座



要跟金牛座吵架你最好先幫自己叫救護車，因為你講100句他可能一句都不會回你，直接被已讀不回會被他氣死。

雙子座



跟雙子吵架你的心臟要夠力，因為他們攻擊力很強，而且每一個紮紮實實戳到你痛點，讓你完全沒有招架之力。

巨蟹座



巨蟹座其實不太會吵架，他知道自己吵不贏，所以吵架時最常使出「裝可憐」招，讓對方生不了氣。

▲巨蟹座吵架時最常使出「裝可憐」招，讓對方生不了氣。（圖／翻攝自影片）

獅子座



獅子座吵架時，有三大原則「不低頭、不道歉、不認輸」，而且他們還很愛翻舊帳，就是要吵到你認輸為止。

處女座



跟處女座吵架很累，因為他們會找你的邏輯漏洞，一旦抓到你的漏洞，就會窮追猛打，不會輕易善罷甘休。

天秤座



天秤座不喜歡跟人吵架，所以當有人來找他吵架時，他們通常會「先退一步」，把大事化小、小事化無。

▲天秤座他吵架時，通常會當退讓的人先退一步。（圖／翻攝自影片）

天蠍座



如果你沒做好準備，千萬不要去跟天蠍吵架，因為早在吵架前，他就已經想好要如何攻擊你，就是要血流成河。

射手座



射手座吵架方式很高招，他們不會針對問題跟你吵，但是會透過問題讓你否定你自己，所以跟他們吵完架心情會很差。

摩羯座



摩羯座在吵架時會記憶力爆棚，所有不爽你的點會一次吐完，還會不斷提醒你，這已經不是第一次。

▲摩羯座在吵架時會記憶力爆棚，所有不爽你的點會一次吐完。（圖／翻攝自影片）

水瓶座



水瓶座不喜歡在生氣時溝通，所以當下他們會逃離現場， 等過兩天他冷靜之後，才會願意好好溝通。

雙魚座



雙魚座10次吵架9次哭，不擅長吵架的他們，只要被人兇他們就覺得很委屈，然後就會自己開啟委屈的淚眼模式。