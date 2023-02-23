　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座吵架真面目！獅子愛翻舊帳　跟「這星座」吵必須叫救護車

▲12星座吵架真面目。（圖／網友v.lenghan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲你跟12星座吵過架嗎？來看看他們的吵架真面目。（圖／翻攝自影片）

文／V仔

你有跟12星座吵過架嗎？每個星座吵架時的狀態都不一樣，你知道要怎麼對戰他們嗎，來看看哪些星座不要惹，自己又會被哪個星座氣死！

牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

牡羊座吵架時氣勢相當逼人，你講一句他會回你10句，他們絕不會放過任何一絲空隙，只要逮到機會，就會霹哩啪啦說個沒完。

金牛座

要跟金牛座吵架你最好先幫自己叫救護車，因為你講100句他可能一句都不會回你，直接被已讀不回會被他氣死。

雙子座

跟雙子吵架你的心臟要夠力，因為他們攻擊力很強，而且每一個紮紮實實戳到你痛點，讓你完全沒有招架之力。

巨蟹座

巨蟹座其實不太會吵架，他知道自己吵不贏，所以吵架時最常使出「裝可憐」招，讓對方生不了氣。

▲12星座吵架真面目。（圖／網友v.lenghan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巨蟹座吵架時最常使出「裝可憐」招，讓對方生不了氣。（圖／翻攝自影片

獅子座

獅子座吵架時，有三大原則「不低頭、不道歉、不認輸」，而且他們還很愛翻舊帳，就是要吵到你認輸為止。

處女座

跟處女座吵架很累，因為他們會找你的邏輯漏洞，一旦抓到你的漏洞，就會窮追猛打，不會輕易善罷甘休。

天秤座

天秤座不喜歡跟人吵架，所以當有人來找他吵架時，他們通常會「先退一步」，把大事化小、小事化無。

▲12星座吵架真面目。（圖／網友v.lenghan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天秤座他吵架時，通常會當退讓的人先退一步。（圖／翻攝自影片

天蠍座

如果你沒做好準備，千萬不要去跟天蠍吵架，因為早在吵架前，他就已經想好要如何攻擊你，就是要血流成河

射手座

射手座吵架方式很高招，他們不會針對問題跟你吵，但是會透過問題讓你否定你自己，所以跟他們吵完架心情會很差。

摩羯座

摩羯座在吵架時會記憶力爆棚，所有不爽你的點會一次吐完，還會不斷提醒你，這已經不是第一次。

▲12星座吵架真面目。（圖／網友v.lenghan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摩羯座在吵架時會記憶力爆棚，所有不爽你的點會一次吐完。（圖／翻攝自影片

水瓶座

水瓶座不喜歡在生氣時溝通，所以當下他們會逃離現場， 等過兩天他冷靜之後，才會願意好好溝通。

雙魚座

雙魚座10次吵架9次哭，不擅長吵架的他們，只要被人兇他們就覺得很委屈，然後就會自己開啟委屈的淚眼模式。

ET快訊
快訊／限空令退場！　金管會解除4大救市措施
快訊／遭控偷吃王建民！　辣女醫怒反擊了
北市發1500元！　55萬人「嗶卡」就能領
炎亞綸「每天都吃蛋」遭酸晉惠帝！　正面回應了
在俄被俘逾100天「暴瘦憔悴」　亞速營第一營營長離世
WBC日本隊「三大怪物」曝！　美媒：可能比大谷還強

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多元才女徐麗暘學測5科滿級分　創宜蘭中道高中校史最佳紀錄

「文化成年禮金」政策參考自歐洲！義大利發最多「每人1.6萬」

吸國際客「3年砸53億」　自由行送5千、團客補2萬！再給僱用獎助金

「鬧蛋荒」千夫所指　陳吉仲：外界責難一肩扛「隨時離開沒問題」

快買威力彩！財神點名「3生肖」橫財運大爆發：會中大獎

高雄新地標！港埠旅運中心快閃開放　千坪步道飽覽郵輪靠港風采

「肺快咳出來」竟非A流、新冠！慢性咳嗽竄升　醫示警真正元凶

車禍死亡攀升5.2%！甩行人地獄汙名　交部推「行人、高齡友善區」

新北三芝櫻花接力綻放！櫻木花道落櫻美拍+三生步道賞心漫步

虎尾高中學測成績亮眼　59級分盧泓達曝「睡覺不關燈」原因

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

多元才女徐麗暘學測5科滿級分　創宜蘭中道高中校史最佳紀錄

「文化成年禮金」政策參考自歐洲！義大利發最多「每人1.6萬」

吸國際客「3年砸53億」　自由行送5千、團客補2萬！再給僱用獎助金

「鬧蛋荒」千夫所指　陳吉仲：外界責難一肩扛「隨時離開沒問題」

快買威力彩！財神點名「3生肖」橫財運大爆發：會中大獎

高雄新地標！港埠旅運中心快閃開放　千坪步道飽覽郵輪靠港風采

「肺快咳出來」竟非A流、新冠！慢性咳嗽竄升　醫示警真正元凶

車禍死亡攀升5.2%！甩行人地獄汙名　交部推「行人、高齡友善區」

新北三芝櫻花接力綻放！櫻木花道落櫻美拍+三生步道賞心漫步

虎尾高中學測成績亮眼　59級分盧泓達曝「睡覺不關燈」原因

被瘋狂灌酒喝到斷片　女學生醒來發現遭「2男閨蜜撿屍」聯手性侵

如何闖出好業績 業務高手的教戰手則

台南人也搶吃「鮮蚵抓餅」越嚼越鮮甜！升級豪邁份量只要銅板價

為愛息影2年！　陳喬恩「若重來不會公開戀情」自責：做錯了決定

程予希拍戲遭「羽球砸中左眼」全場驚嚇　自認女漢子受傷沒關係

宏匯聯盟拿下新竹高鐵開發　1.5萬坪打造「南北雙塔」新地標

228連假關山警加強交通疏導與執法　落實酒駕零容忍

台日友好！台灣友之會長參訪自來水博物館　見證水道百年發展史

買星宇被割韭菜「1天慘賠900萬」　釣出他曬戰績：賺進1輛Toyota

布雷克開刀後首度實戰　對決韓職英雄最快144

他酒店選妃被嚇壞！　老司機狂推：這種才讚

生活熱門新聞

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

成年禮金預算擴大通過！1200有望

新竹球場又見大秘寶　沒下雨還積水

「大雨」明襲　連假最冷時間曝

快訊／上班上課注意！　大雨來了

新娘爸致詞影片瘋傳　網友笑翻：無法超越

快訊／05：18規模4.5地震！　最大震度3級

火車站拍賣遺失物！他1.3萬標走Switch

更多熱門

相關新聞

快買威力彩！財神點名「3生肖」會中大獎

快買威力彩！財神點名「3生肖」會中大獎

威力彩今（23）晚開獎，頭獎上看10億元，高額的獎金讓不少民眾摩拳擦掌，希望花小錢也有機會成為億萬富翁。命理專欄「生肖星座運勢命理玄學」就分析指出，今（23）日有3生肖被財神點名運勢上上籤，橫財賺千萬，不僅有機會中大獎，且貴人運旺、事業發展順利。

男人最捨不得放棄的3大星座女！

男人最捨不得放棄的3大星座女！

4血型人妻「婚後真面目」曝光了

4血型人妻「婚後真面目」曝光了

12星座一周運勢2／20-2／26

12星座一周運勢2／20-2／26

多一顆鑽戒！　4星座「有人求婚妳就嫁」

多一顆鑽戒！　4星座「有人求婚妳就嫁」

關鍵字：

星座運勢吵架男女

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

6000元來了！　財政部正式公告「5種領錢方式」

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面