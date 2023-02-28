發現靜安之美　聽台青講兩岸故事

記者趙禕/上海報導

台灣青年的眼是怎麼看靜安？台灣青年的口是怎麼說靜安？為了讓更多台灣人看到上海市的靜安區，瞭解這個城市中心區域的生機與活力和巨大的發展空間，一系列由在滬台灣青年介紹上海靜安的宣傳片今天正式啟動。

▲「發現靜安之美—台灣青年在靜安」系列宣傳片由上海市靜安區區委常委顧定鋆、上海市台辦副主任王立新共同按鈕啟動。（圖／記者趙禕攝）

這一系列以「發現靜安之美—台灣青年在靜安」為主題的系列宣傳片，是由上海市靜安區台辦製作，邀請了許多位來自台灣，目前在上海市靜安區工作、生活的青年朋友，透過他們的視角、生活的體會、和發自內心的感觸，來講述他們的上海故事、靜安故事。在今天發布會播出的第一輯，就由沛瀅生物科技(上海)有限公司董事特助周志瀚現身說法，帶著觀眾跟著他走過靜安區的大街小巷，從傳統到現代、從質樸到摩登，以及他對未來的奮鬥目標和願景。

▲在滬台灣青年周志瀚透過鏡頭說他的上海故事、靜安故事。（圖／翻攝自「發現靜安之美—台灣青年在靜安」短片）

▼上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍為第一輯嘉賓周志瀚頒發紀念杯。（圖／記者趙禕攝）

上海市靜安區區委常委顧定鋆說：「『發現靜安之美—台灣青年在靜安』系列宣傳片的項目啓動是為了講好兩岸故事，講好靜安故事，記錄優秀台灣青年在靜安工作生活的點滴，讓大家看到祖國大陸的強大生機和活力，巨大機遇和發展空間，吸引更多台胞朋友，特別是台灣青年，來大陸、來上海、來靜安追夢、築夢、圓夢。」

▲上海市靜安區區委常委顧定鋆。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍謝靜安區委區政府對台商台企的關心及支持，並呼籲台商會員在專注拓展事業版圖之外，還要積極負起更大的社會責任，為延續兩和平關係向善發展和為創建中華民族偉大復興的終極目標而努力！

▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協常務副會長、靜安工委會主委楊明潭回顧了2022年市台協靜安區工委會在疫情中，克服困難組織疫情期間的物資團建、慰問確診台胞，還舉辦了電影沙龍、青年沙龍、參觀二大會址、秋季考察等一系活動。他由衷感謝區台辦的傾力支持與幫助，以及台協青年骨幹的辛勤付出和會員們的積極響應。

▲上海市台協常務副會長、靜安工委會主委楊明潭。（圖／記者趙禕攝）

「發現靜安之美—台灣青年在靜安」系列宣傳片將陸續推出並在大陸各大網絡媒體投放。參加啟動儀式的還有上海市台辦經濟處處長丁磊、靜安區台辦主任王立萍，以及約100位靜安區重點台資企業負責人。