清明「國道7大疏導措施」曝！0-5時免通行費、這3天單一費率再7折

▲清明連假國道實施多項疏導措施。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今(112)年清明節連假為112年4月1日至5日，共計5天。高速公路局實施多項國道交通疏導措施，3月18日、19日及26日實施單一費率再7折；4月1日至5日實施單一費率；4月1日至5日，每日0至5時國道全線暫停收費。

高公局預估假期交通量為110~124 mvk(百萬車公里)；其中首日南向可達73mvk，為平日的1.6倍，接近歷史最大量。

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高公局檢視歷年清明節連續假期交通狀況，研判清明節連續假期以掃墓、返鄉及旅遊旅次為主，假期首兩日以南向車流為主，末三日以北向車流為主。

為鼓勵民眾提前1、2週休掃墓，故本次疏導措施包括清明節連假前1、2週休(112年3月18日、19日及26日)，採單一費率再7折收費，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流。

▲112年清明節連續假期國道交通疏導措施一覽表。（圖／高公局）

清明連假國道交通疏導措施如下：

一、匝道封閉：

(一)112年4月1日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口(因應國1西螺穿越橋改建工程)；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(二)112年4月2日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(三)112年4月3日至4日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：

(一)112年3月19日，15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。

(二)112年4月1日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。

(三)112年4月2日至5日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。

三、收費措施：

(一)單一費率再7折：假期前1、2週休；112年3月18日、19日及26日，計3日。

(二)單一費率：112年4月1日至5日。

(三) 暫停收費：112年4月1日至5日，每日0至5時國道全線暫停收費。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：

假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：

(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

(三)國6台中往返南投地區，建議改走台63。

(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：

112年3月18日、19日及26日全日與3月31日12時至4月5日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。