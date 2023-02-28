遊覽車司機破表酒測值曝！喝藥酒狂睡21hrs　醒來開上路嚇死人

▲桃園市彭姓男子去年11月間喝藥酒助眠，睡醒後駕駛遊覽車上路被警方攔查，酒測值高達1.84毫克被送辦。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子以駕駛遊覽車為業，去年11月間在住處喝藥酒助眠，未料一覺醒來仍開車上路，行經桃園區金陵路被警方攔查，員警當場聞到濃厚酒味，經酒測後酒測值高達每公升1.84毫克，已明顯超標；桃園地院審理時，彭男坦承犯行，法官依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑5月，併科罰金6萬元，還可上訴。

檢警調查，55歲的彭姓男子去年11月22日晚間8時許起至10時許，在桃園平鎮區住處飲用藥酒助眠，未料一覺醒來于隔天晚間7時許駕駛遊覽車上路，行經桃園區金陵路時被員警攔查，員警聞到彭男身上有濃濃酒味，進行酒測時酒測值竟高達每公升1.84毫克，桃園警方依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後依不能安全駕駛向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，彭男坦承犯行，法官認為，被告彭男酒後雖睡覺休息一天，然體內酒精未完全代謝，明知酒後仍達不得駕駛動力交通工具之程度，被告仍於酒後駕駛動力交通工具之犯意，於翌日晚間7時30分許，駕駛遊覽車行經桃園區金陵路附近時被警方攔查到案。

法官審酌，酒後不應駕車之觀念，已透過教育、宣導及各類媒體廣為宣傳，被告前應無不知之理，其無視其他交通使用者安全，仍於酒測時吐氣酒精濃度高達每公升1.84毫克，駕駛大客車行駛於市區道路，自有不當。惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，幸未肇事致生實害，法官審結依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑5月，併科罰金6萬元，得易科罰金或服勞役，以1千元折算1日，本案還可上訴。

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