黑幫霸佔台北港快遞人力！「百貨設櫃」禁別人進駐　天道8煞落網

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵4隊接獲線報，天道盟不倒會八里分會副分會長，在台北港經營港務海運快遞專區人力派遣公司，竟從2020年開始，多次在台北港恐嚇、威脅被害人，不然就是率眾持棍棒砸毀被害人公司，甚至在桃園百貨公司投資飲料店，還恐嚇別人不得設櫃。

警方調查，黃姓男子平時以天道盟不倒會八里分會副分會長自居，在台北港區經營港務海運快遞專區人力派遣公司，但是從2020年4月開始，在台北港內恐嚇、威脅被害人，就為了搶奪相關的人力派遣、貨物報關業務。

▲天道盟副分會長在台北港恐嚇、砸店，要求被害人交出業務。（圖／記者邱中岳翻攝）

如有不從，黃男就會率小弟持棍棒砸毀被害人公司，逼迫被害人低頭將業務交由黃男等人；此外，黃男在桃園百貨公司開飲料店，但有其他店家要進駐，黃男擔心影響自己生意，就會恐嚇店家離開會撤櫃。

警方指出，蒐證後追查黃嫌等8人到案，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇、毀損等罪嫌移送法辦，警方指出，2月13日舉辦為期12天掃蕩黑幫，查獲組織犯罪5件、治平對象5人，另外共犯28人。

▲黃姓副分會長在桃園百貨內開飲料店，還恐嚇其他人不准進駐。（圖／記者邱中岳翻攝）

另查獲天道盟、竹聯幫等幫派分子涉犯恐嚇、毒品、詐欺等案，並動員警力1087人掃蕩幫派經常活動處所125處，有效遏止不良幫派氣焰。

台北市警局於專案期間查獲集團性詐欺案35件，捕獲嫌犯數達148人，查扣不法所得總額計3868萬餘元；另緝毒部分，查獲施用持有新興毒品51人，於營業場所查獲涉毒7人，掃蕩涉毒營業場所150處。