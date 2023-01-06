「村裡來了陌生人」彰化福興鄉居民怕怕　警一查竟是殺人通緝犯

▲彰化鹿港警方逮到4名通緝逃逸犯嫌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

曾在台北犯下殺人罪嫌通緝中的陳姓男子(30歲)，夥同林姓竹聯幫成員等4人，逃到彰化福興鄉一處偏僻民宅內落腳不到2天，眼尖的鄉民發現有陌生人出入，立即報警，鹿港警方上門，在現場起出槍械、子彈與毒品等贓物，訊後移送彰化地檢署偵辦。

鹿港警分局接獲線報福興鄉某處民宅出入多為陌生年輕人，轄區員警2日上門調查，當場查獲陳姓天道盟成員、林姓竹聯幫神武堂風麒會成員、許姓通緝犯及吳姓幫派成員。

在其住處現場並起獲JP915金牛座改造手槍1把、子彈9顆、二級毒品安非他命1小包（毛重0.36公克）及安非他命吸食器等贓物，全案偵訊後依槍砲、毒品罪嫌移送彰化地檢署。

鹿港警分局表示，為淨化治安，杜絕犯罪根源，積極推動社區警政再出發，戮力執行「清源專案 2.0」計畫，落實經營警勤區，布建友善通報網。分局長郭志豪呼籲民眾，警力有限民力無窮，如發現住家周遭有不尋常跡象，請勇於指證檢舉，建立友善通報網路，由警方深入追查，切勿息事寧人或正面衝突。警方除將持續強力檢肅外，並將針對各可疑據點嚴密布建清查，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧。

▲警方查扣JP915金牛座改造手槍1把、子彈9顆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方查扣吸食器及毒品與手機。（圖／記者唐詠絮翻攝）