刑事局攻堅詐欺機房！天道盟份子1年削4千萬　鈔票整疊塞抽屜

▲▼刑事局中打破獲詐欺機房，逮捕15人，不法獲利4千萬，藉此斬斷天道盟正義會金庫。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心日前在桃園、台中2地，分別破獲詐欺機房和出資金主住處，共逮捕周姓主嫌等15人，粗估從去年年初運作至9月，就獲利逾4千萬元，詐騙對象都是以大陸人為主，其中有2人是天道盟正義會成員，另有2人合計高達15條通緝，警方懷疑詐騙所得流入幫派金庫，正深入追查幕後教唆者，斬斷幫派經濟來源。

中打偵六隊第五隊長期追查國內詐欺集團幹部及幕後金主，去年發現天道盟正義會幫派分子的29歲陳姓男子，招募幫眾在桃園市大溪區、八德區等透天厝及公寓大樓作為詐騙機房，見時機成熟，出動保一總隊維安特勤隊破門攻堅。

警方在桃園逮捕機房負責人27歲李姓男子等10人，其中有3人是通緝犯，29歲李姓男子竟然是9條通的詐欺慣犯，另1名30歲姚姓男子則是6條通的毒品及詐欺慣犯，第3人是傷害通緝，現場查扣20餘萬元、人頭門號1批、筆記型電腦、分享器、點鈔機及教戰手冊等贓證物。

警方後來又查出背後出資承租機房、提供人頭門號、被害人個資的26歲周姓主嫌等2人，在台中住處查扣現金160多萬元。

該詐團是利用人頭門號上網實施電信詐騙，一線機手佯裝公安向大陸地區被害人謊稱涉嫌刑事案件，二線機手扮演公安受理報案，再轉接至假冒大陸檢察官的三線機手，誆騙被害人匯款，經查自去年年初開始運作，直到被破獲已不法獲利4000多萬元。

警方詢問後將周嫌等15人依詐欺及組織犯罪防制條例等罪移送偵辦，李嫌等10人已羈押獲准，並被提起公訴；周嫌等2人交保；陳嫌等3人仍在押。