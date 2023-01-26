生技公司天道盟老大遭殺槍同來源 揭黑幫最夯改槍密術

▲刑事局偵二大隊2022年逮捕玩具槍業者涉嫌改槍，讓玩具槍改造問題浮上檯面。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

政府與警方為防堵台灣土改黑槍氾濫，特別在2020年新修《槍砲彈藥刀械管制條例》納管能輕鬆改造「操作槍」並要求持有者須在同年12月11日前登記或繳銷，否則將處以重罰，但國內黑幫槍枝來源並為因此中斷，包含2021年4月天道盟濟公會八里分會長林文章遭槍殺、以及2022年南投草屯康健生技公司驚傳槍手行刑式爆投4死命案，兩案槍手所使用的PPK及俗稱大黑星的TT30手槍都是改造手槍。

但巧合的是，刑事局偵二大隊2022年初，對三重「槍天堂」模型店搜索並逮捕業者呂子玄及翁姓等多名改槍師，檢警調查，呂男與店內改槍師手機簡訊內容，發現呂男先後要求改槍技師研究包含台灣警方上一代史密斯威爾森的6904、中國TT33大黑星、華瑟廠的PPK等台灣市售玩具手槍，呂男要技師研把上述槍枝改成可以填入9mm子彈。

警方不僅當場查扣改造長槍1把、改造受槍15把、模擬槍136支、子彈974顆以及改槍工具一批；幹員當時模型店內蒐證時，更發現辦公室一塊關鍵白板，上頭寫滿數學公式以及數個圓弧形圖樣，旁邊還標註密密麻麻的大批數據。

原來這張圖，就是市售TT33大黑星玩具槍，取出原本的BB槍管和流量氣泵（飛機）及槍機等用來射擊BB彈零件後，如何更替真槍槍管槍機、集槌撞針等關鍵零件的可靠尺寸數據，加上TT33玩具槍的內部構造簡單，只要該模型店技師依白板上資訊車削加工產制相關零組件後更替，原本以CO2鋼瓶當作動力，用來打BB彈的玩具槍，就可變成可擊發9MM子彈的火藥手槍。

▲天道盟濟公會八里分會長遭開槍，槍手所持也是市售PPK CO2手槍所改造。（圖／資料畫面）

檢警續追「這塊白板上的資訊是誰寫的」答案令人思之極恐，據檢警調查，呂男因財務困難，看中TT33大黑星玩具槍全金屬的材質，研判有潛力改成操作槍，甚至是真槍，但因內部構造把原先槍管、氣泵、槍機活塞等取出後，需要全面設計、更替相關零件。

▲犯下南投生技公司4死命案的李鴻淵落網，起獲俗稱大黑星的TT33也是改造手槍（圖／資料畫面）

經鑑識人員分析：白板上的資訊，竟是TT33玩具槍改造關鍵，所需相關零件寸、材質及內構佈局關鍵資訊一應俱全，檢警查出寫這塊白板的黃姓男子大有來頭；他原來竟是有解放軍背景，專門供應武警、公安槍枝的山東軍星集團旗下，民營化「華東氣槍廠」廠長，他刻意指導呂男等人，如何把TT33玩具槍改造成具被殺傷力的手槍。幕後是否有解放軍授意刻意擾亂台灣治安環境，則有待政府後續追查。

警方該次行動也查扣同樣屬於台灣市售玩具槍、仿德國華瑟出產的PPK外型的改造手槍也同樣從市售玩具槍改造而成；鑑識人員發現：PPK改造比TT33更容易，同樣是全鋼構製造，且擊槌與槍管位於同軸，只要換上符合尺寸的槍管、撞針槍機就可變身真槍；也暴露出警方查禁模擬槍後，黑幫與不肖玩具槍業者早已把歪腦筋動到玩具槍上，往年的「玩具空氣槍無法改造成真槍」觀念已非事實、玩具槍改造產業，儼然成為繼道具槍、模擬槍後的第三波非法槍支主要來源。