和醫師吵架...振興醫院護理師撂天道盟「檳榔渣呸白袍」　下場曝

▲天道盟成員率小弟到醫院恐嚇醫師，吐檳榔渣染紅醫師袍。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子皓／台北報導

北市振興醫院陳姓女護理師與林姓醫師有糾紛，於是找來天道盟的陳姓成員，讓他帶著小弟到醫院鬧事，其中有小弟對林醫恫稱「我只來一次，別讓我來第二次」，陳男還拉下口罩將檳榔渣吐在醫師袍上。一審法官依恐嚇妨害執行醫療業務罪，判陳男有期徒刑3個月，可易科罰金，上訴後也遭駁回。

判決書指出，天道盟的陳姓成員因友人陳女與林姓醫師數度發生爭執，於是在2020年10月30日中午，帶著10餘名小弟，浩浩蕩蕩的前往振興醫院，其中一名小弟以手機對懸掛於牆上的林醫執業執照拍照，並由另名小弟對林醫嗆聲「我已經有你的相片，我知道怎麼找你」、「我只來一次，不要讓我來第二次」等語，接著把口罩拉下，將口中的檳榔渣吐在林的醫師袍上。林醫事後因害怕報警。

陳男供稱，自己是一個人獨自前往振興醫院，沒有跟其他人一起去，但經法官調查檢視器畫面，當時陸續有19名黑衣男在陳醫的診間外走來有去，一審法官認為，陳男僅為替友人出頭，竟夥同其他多名不詳成年男子恫嚇當時正從事醫療行為的林醫，除妨害醫師執行醫療業務外，亦影響醫療環境整體安全，更減損醫事人員士氣及醫療品質，因此依恐嚇妨害執行醫療業務罪，判陳男有期徒刑3個月，可易科罰金，上訴二審後也維持原判。至於陳姓女護理師，因為無法認定她有教唆犯意，因此未將她起訴。

據了解，陳男還曾因懷疑廖姓小弟偷他30萬元現金，更盜刷他愛妻信用卡，竟請出家法名為「馬英九」的西瓜刀，再叫小弟們將廖男連續凌虐5小時致死，被法官依傷害致死等罪，判處有期徒刑9年6月。