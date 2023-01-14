　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

和醫師吵架...振興醫院護理師撂天道盟「檳榔渣呸白袍」　下場曝

▲天道盟成員率小弟到醫院恐嚇醫師，吐檳榔渣染紅醫師袍。（圖／記者湯興漢攝）

▲天道盟成員率小弟到醫院恐嚇醫師，吐檳榔渣染紅醫師袍。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子皓／台北報導

北市振興醫院陳姓女護理師與林姓醫師有糾紛，於是找來天道盟的陳姓成員，讓他帶著小弟到醫院鬧事，其中有小弟對林醫恫稱「我只來一次，別讓我來第二次」，陳男還拉下口罩將檳榔渣吐在醫師袍上。一審法官依恐嚇妨害執行醫療業務罪，判陳男有期徒刑3個月，可易科罰金，上訴後也遭駁回。

判決書指出，天道盟的陳姓成員因友人陳女與林姓醫師數度發生爭執，於是在2020年10月30日中午，帶著10餘名小弟，浩浩蕩蕩的前往振興醫院，其中一名小弟以手機對懸掛於牆上的林醫執業執照拍照，並由另名小弟對林醫嗆聲「我已經有你的相片，我知道怎麼找你」、「我只來一次，不要讓我來第二次」等語，接著把口罩拉下，將口中的檳榔渣吐在林的醫師袍上。林醫事後因害怕報警。

陳男供稱，自己是一個人獨自前往振興醫院，沒有跟其他人一起去，但經法官調查檢視器畫面，當時陸續有19名黑衣男在陳醫的診間外走來有去，一審法官認為，陳男僅為替友人出頭，竟夥同其他多名不詳成年男子恫嚇當時正從事醫療行為的林醫，除妨害醫師執行醫療業務外，亦影響醫療環境整體安全，更減損醫事人員士氣及醫療品質，因此依恐嚇妨害執行醫療業務罪，判陳男有期徒刑3個月，可易科罰金，上訴二審後也維持原判。至於陳姓女護理師，因為無法認定她有教唆犯意，因此未將她起訴。

據了解，陳男還曾因懷疑廖姓小弟偷他30萬元現金，更盜刷他愛妻信用卡，竟請出家法名為「馬英九」的西瓜刀，再叫小弟們將廖男連續凌虐5小時致死，被法官依傷害致死等罪，判處有期徒刑9年6月。

ET快訊
「奶茶女」腳踏5條船！　女星爆內幕：她可能都沒睡覺
作家徵讚數「安太座紅包」！　他見一排藍勾勾愣：屎定
獨／台中后里兄弟檔中彈！新社也傳疑似開槍　2人送醫
獨／「帶寶寶去溪邊」影片網友引戰　趙小僑高EQ化解
高嘉瑜遭集體批鬥、炎上！　郭正亮預言「這慘事」要爆發了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南陽光太刺眼！轎車右偏撞臨停車　下秒翻肚躺路中…駕駛嚇壞

和醫師吵架...振興醫院護理師撂天道盟「檳榔渣呸白袍」　下場曝

無照開註銷牌照車上路　拒檢逆逃還闖紅燈...6項違規罰慘了

獨／台中后里兄弟檔中彈送醫！1小時後新社也傳疑似開槍　2人送醫

前沃草執行長柳林瑋涉強吻案判刑8個月　聲請再審遭駁回

辣腿齊發畫面曝！高雄近百舞小姐排排站　緝毒犬胯下狂聞「臨檢」

涉88會館遭拔官！刑事局副局長控女檢「不實陳述」　將告妨害名譽

台中深夜傳槍響！男民宅前「砰砰」兩聲開轟　兄弟檔中彈送醫

台南「真理家族」7死惡火！倖存者陰影積3年　淚曝兇手黑歷史

邱瓈寬繼承恩師上億遺產不起訴　家屬不服再告

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

高嘉瑜被民進黨員嗆下台　回憶遭圍剿：場面很震撼

台南陽光太刺眼！轎車右偏撞臨停車　下秒翻肚躺路中…駕駛嚇壞

和醫師吵架...振興醫院護理師撂天道盟「檳榔渣呸白袍」　下場曝

無照開註銷牌照車上路　拒檢逆逃還闖紅燈...6項違規罰慘了

獨／台中后里兄弟檔中彈送醫！1小時後新社也傳疑似開槍　2人送醫

前沃草執行長柳林瑋涉強吻案判刑8個月　聲請再審遭駁回

辣腿齊發畫面曝！高雄近百舞小姐排排站　緝毒犬胯下狂聞「臨檢」

涉88會館遭拔官！刑事局副局長控女檢「不實陳述」　將告妨害名譽

台中深夜傳槍響！男民宅前「砰砰」兩聲開轟　兄弟檔中彈送醫

台南「真理家族」7死惡火！倖存者陰影積3年　淚曝兇手黑歷史

邱瓈寬繼承恩師上億遺產不起訴　家屬不服再告

台南陽光太刺眼！轎車右偏撞臨停車　下秒翻肚躺路中…駕駛嚇壞

遊沖繩必朝聖亞洲最大水族館！賞巨大鯨鯊＋絕美繽紛珊瑚海超震撼

7億流量YouTube頻道宣布「停更」　粉絲淚留：從國小開始看到現在

阿根廷歡慶奪冠「違法」？FIFA指控球員行為不當將進行調查

立榮航空新任董監出爐　全是張國煒人馬

台北夜晚新玩法！探索老當舖改建酒吧　住捷絲旅1200起享免費早餐

「奶茶女」腳踏5條船！　女星驚爆KOL多線經營內幕：她可能都沒睡覺

和醫師吵架...振興醫院護理師撂天道盟「檳榔渣呸白袍」　下場曝

OL尾牙抽中「特等獎」爽翻...打開一看秒崩潰：抽到髒東西！

享受高品質假期！收錄全台8家必住酒店　露天泳池、美人湯全包辦

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

社會熱門新聞

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

即／三重寢具工廠凌晨大火！濃煙火舌狂竄

邱瓈寬繼承恩師遺產不起訴　家屬不服再告

台南「真理家族」7死惡火！　倖存者淚曝兇手黑歷史

八八會館案　女檢竟要學妹改證詞

辣腿齊發！舞小姐排1站緝毒犬胯下「臨檢」

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

還願男又來了！鹿港2宮廟遭埋生雞頭

車站借錢哥恐怖升級　收女5萬還性騷

600萬BMW M3卡安全島　修車廠員工慘了

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

快訊／警政署公布「88會所懲處」

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

「XD」偽鈔來源曝！工人網路買的　找8屁孩夜市洗錢

更多熱門

相關新聞

小黃運將載客擋道　他不爽下車轟1槍再踹倒

小黃運將載客擋道　他不爽下車轟1槍再踹倒

北市中山分局接獲線報，7日傍晚6時許，1名計程車因載客問題擋住後方車輛，後方駕駛竟持槍下車，朝計程車後車窗射擊，還把運將踹倒在地後逃逸，運將送醫時認出行兇車輛，警方隨即盤查，車上2人交出空氣槍後卻開車落跑，事後警方通知開槍駕駛到案並依法送辦。

不滿《JOJO》配音員！狂粉恐嚇割喉嚨

不滿《JOJO》配音員！狂粉恐嚇割喉嚨

竹山風雨球場淪垃圾場　鎮公所將聘專人維護

竹山風雨球場淪垃圾場　鎮公所將聘專人維護

中醫師揉乳讚美胸　女學生：我是脖子痛

中醫師揉乳讚美胸　女學生：我是脖子痛

太招搖！陌生男出入居民怕怕　警上門竟逮到殺人通緝犯

太招搖！陌生男出入居民怕怕　警上門竟逮到殺人通緝犯

關鍵字：

醫生振興醫院黑道天道盟恐嚇檳榔渣

讀者迴響

熱門新聞

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

快訊／許維恩懷孕了！公開「寶寶心跳聲」

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

IT公司辦尾牙　員工「喝到掛掉」

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

《木曜》運動會射箭意外　他點名1人：吃相難看

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

即／台灣東部海域23:02發生規模4.9地震

更多

最夯影音

更多
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面