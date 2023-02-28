殯葬業者曝「遺體不完整3做法」　喊話香港政府重判：彰顯公正

▲蔡天鳳遭殘忍殺害碎屍烹煮。（圖／翻攝自Instagram／xxabbyc）

記者施怡妏／綜合報導

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭前夫一家共謀殺害，狠心分屍烹煮，至今殘肢仍未全部找齊。從事殯葬業的「賣棺材的男孩」表示，若遺體不完整，通常會有3種處理方式，然而接觸許多先人遺體，也曾看過不完整的遺體，但要他親手肢解烹調棄屍，「真的做不了」，希望香港政府可以將兇徒重判，彰顯公正。

粉專「賣棺材的男孩」發文，在香港，能完全修復大面積遺體破損的服務有限，如果遺體並不完整，小面積可以找本地修復師處理，但如果遺體有大面積的缺損，便有3種選擇：

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1. 把僅有的遺體全部放進靈柩，直接封棺，不作瞻仰遺容。

2. 找紙紮師傅將缺損之部位製作紙紮模型代替。

3. 在外地尋找遺體修復團隊來港替先人進行修復。

他提到，由於3者的價目差別很大，尤其是第三點的價格非常昂貴， 因此很少人會使用，「本人也只是見過行內流傳的圖片，並未接觸過這一門事情」。

他感嘆，「遺體不完整，對家人來說必定是一件悲痛莫名的事」，從新聞報導中的情況看出，兇手明顯地是有完整預謀及計劃行兇及處理遺體，多年來親手接觸那麼多先人遺體，但面對人類遺體，多多少少有一分的麻木。

他透露，之前有做過墮樓之類的顧客，當出殯時從殮房出來的遺體也並非完整，「我也沒有怎樣太大的感覺」，但是要他親手肢解烹調棄屍，「即使經常接觸遺體的我也真的做不了，因為我還有良知的自覺，未到冷血狂徒的地步」，真心希望，還存在僅有法律的香港，能將兇徒重判，「彰顯一下這個世界還有一分的公正吧！」

至於「遺體不齊全，殯儀怎樣做？」他透露，遺體被發現後，到達殯儀手上會經歷的流程。警方接獲通報後到場，救護員發現已無生命跡象，就會將遺體交由警方處理，警方會立刻封鎖現場蒐證，並通知政府運送遺體的車輛，將遺體之全部運送往公眾殮房。

如果死者身分被確認，「警方會聯絡其家屬於其後之工作天作認屍手續及會見法醫」，整個過程都會有警察的陪同；家屬會見完法醫後，法醫會開始替遺體進行死因研究，視乎過程及死者病歷及各種狀況，法醫會決定會否解剖遺體。

正常情況會見法醫後數天，公眾殮房就會發出領取遺體證明書及俗稱法醫紙的form 11文件，讓家屬辦理死者之喪事。

本文獲得「賣棺材的男孩」授權提供。