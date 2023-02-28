屋內影片曝！蔡天鳳遭肢解烹煮　廚房設「雙爐頭」瓦斯爐

記者張靖榕／綜合港媒報導

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭肢解烹屍案，案發現場的大埔龍尾村村屋內部狀況疑似曝光。香港臉書群組27日流傳一段屋內片段，據傳是過去看房的房客所拍攝，引發網上關注。

▲案發現場內部曝光。（圖／翻攝香港江湖日報臉書社團）

「香港江湖日報」臉書群組27日流傳一段影片，據了解是凶手殺害肢解蔡天鳳的案發租屋處。前房客先前拍下屋內情況，影片全長一分鐘，內部格局方正還算明亮，白色地磚、灰米色牆壁與米色窗簾，內部還有淡紫色牆壁的房間與淡綠色牆壁的房間，浴室則採深藍色磚，屋內附設一間廚房，瓦斯爐共2口爐頭。

▼村屋現場被警方封鎖，網上流傳先前看房的租客拍下的內部影片。（圖／翻攝香港江湖日報臉書社團）

警方先前在屋內搜尋，發現共有2鍋肉湯裡面有人體組織，由於湯鍋太滿，加上有大量碎肉，因此第一時間沒有攪動，直接送回去化驗。調查人員後來發現其中一鍋內浸的正是蔡天鳳的頭顱，整體尚算完整，但有凹洞疑似遭擊打的痕跡。

▲蔡天鳳遭前夫一家人共謀殺害。（圖／翻攝自Instagram／xxabbyc）

名媛碎屍案27日在香港九龍城法院審理，蔡天鳳前夫、前夫兄、前公公被控謀殺，前婆婆被控妨礙司法公正罪。控方申請4名被告無須答辯，押至5月8日再訊。