罔顧缺蛋缺水缺藥？蔡政府高官頻輔選蔡培慧　藍狠批：不務正業

▲國民黨批，民進黨政務官全員落跑輔選，蔡培慧也可能在敗選後重新當政務官，心中只有選舉沒有人民。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（27）日召開「來去台北當官？蔡培慧下一站『又』非南投？民進黨『全黨落跑中』無心治國！」 記者會，文傳會主委洪孟楷、副主委林家興、立委王鴻薇出席。他們指出，包括閣揆陳建仁、農委會主委陳吉仲都去南投輔選，罔顧目前缺蛋、缺水、缺藥等危機，根本不務正業；尤其陳建仁是生技專家，為何不去解決缺藥問題？

林家興指出，近來看到民進黨政府高官全部跑去幫蔡培慧輔選，棄職務於不顧，令人痛心。他續指，行政院中部辦公室副執行長仍然懸缺，是否在「等一個人」？等蔡培慧選輸了就回鍋接任中辦副執行長？此外，他也接獲消息，中部群組盛傳，3月1日由甫落敗苗栗縣長的徐定禎接任中辦執行長。

洪孟楷指出，農委會主委陳吉仲跟蔡培慧都是「農陣」出身，情同兄妹，因此都在南投輔選，甚至上班時間跟蔡培慧座談，根本無心農務、不務正業，導致缺蛋危機持續延燒。他續指，國人有知的權利，陳吉仲稱要進口500萬顆蛋，但卻未提從何處進口，尤其澳洲自己也有缺蛋問題，故可合理提出質問，到底何時能夠進口？價格會否比澳洲還貴才能搶到蛋？

洪孟楷強調，「支持蔡培慧就是支持陳吉仲」，直指陳是導致缺蛋危機的主要原因，「這絕對不是天災，而是人禍！」。他並質問，蔡培慧有志選立委，為何不敢針對缺蛋危機為民發聲？難道只有黨意沒有民意？這樣如何讓人相信她會是個稱職的中央民代？

王鴻薇表示，民進黨所有大咖都跑到南投輔選，昨天閣揆陳建仁也南下，但目前國事如麻，包括缺蛋、缺水、缺藥、缺電、缺工等，凡此種種急如星火。她質問陳建仁，有時間南下，那有去視察雞農、視察水情嗎？為何施政優先重點居然是幫蔡培慧輔選？陳建仁是生技專家，為何不去解決缺藥問題？

王鴻薇強調，若陳建仁都已經先去視察解決問題，行有餘力去輔選，這大家沒話說；但如今他卻是把民生需求放兩邊，為黨輔選擺中間！「我真的覺得很過份耶！心中只有蔡培慧，她有什麼了不起？為何不去市場視察，解決民生問題？蔡培慧不過是幫賴清德主席任內第一戰的候選人，沒什麼了不起！」

最後，林家興提出3大問題，「挺萊豬、擋疫苗，還要擋南投農產外銷？」、「徐定禎有要接中辦執行長嗎？」、「蔡培慧敢不敢公開說不接農委會主委？」他呼籲總統蔡英文以及蔡培慧本人正面回答。