賴清德擬將「4個堅持」入綠黨綱　王鴻薇酸：美國人還是無法放心

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近日傳出，民進黨主席賴清德擬將蔡英文總統「4個堅持」納入黨綱，表彰延續蔡英文路線。對此，國民黨文傳會主委洪孟楷質疑，到底「4個堅持」跟「台獨黨綱」有無衝突？立委王鴻薇也批， 光只是將「4個堅持」納入黨綱，很多人還是沒有辦法放心賴清德，美國人也還是沒辦法放心。

蔡英文於2021年元旦文告提出4個堅持，「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。近日傳出，賴清德擬將「4個堅持」納入黨綱，民進黨立委許智傑表示，4個堅持不只是正副總統的原則，更是國人認同的價值，未來若納入黨綱，不僅可以讓全世界更清楚台灣的立場，同時更能獲得國人的信任。

國民黨文傳會主委洪孟楷今天被問到此事，他表示，不知道賴清德延續蔡英文路線是否要讓美國安心，但國民黨真的希望民進黨好好說清楚，到底「4個堅持」跟「台獨黨綱」有無衝突？他強調，國民黨堅定守護捍衛中華民國，並且以台灣2350萬人民福祉為最優先依歸；國民黨路線非常清楚，反觀民進黨路線模糊搖擺不定，且其身為執政黨，更有責任向人民說明清楚。

立委王鴻薇也被問到此事，她說這是民進黨的事，當然要他們內部討論，獲其內部派系整合。但她質疑這樣的做法到底能否讓大家認為賴清德會拋棄台獨？「至少到目前為止，沒聽到賴清德公開說放棄台獨。」

王鴻薇說，光只是將「4個堅持」納入黨綱，很多人還是沒有辦法放心賴清德，美國人也還是沒辦法放心他，這是賴清德跟民進黨要自己去處理。她強調，將「4個堅持」納入黨綱，只是賴清德選總統的敲門磚而已，這樣是不負責任，他還是要清楚跟國人、國際說明清楚才對。