民進黨：林明溱、王鴻薇「詐騙兄妹檔」　選舉補助款照顧兒子老公

▲民進黨酸林明溱（左）用選舉補助款替兒子林儒彬（中） 買豪宅。（資料照／國民黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選將在下周登場，國民黨27日舉行記者會批評民進黨候選人蔡培慧「下一站」恐又非南投，對此，民進黨副秘書長黃建嘉回嗆，國民黨候選人林明溱說謊成性，是政治詐騙犯，如今找來爽賺選舉補助款的國民黨立委王鴻薇，組成「政治詐騙集團」，一起造謠抹黑蔡培慧。

黃建嘉表示，王鴻薇選完議員，也承諾不參選立委，結果還沒上任議員投入立委補選，是烙跑界的翹楚；林明溱曾經多次宣布不再競選立委，為了幫寶貝兒子卡位也自毀承諾再度參選，詐騙兄妹檔，騙人能力不相上下。

黃建嘉也指出，王鴻薇選完議員馬上選立委，短短2個月總共拿了人民選舉補助款259萬，林明溱選完立委選縣長，總共拿了1458萬2940元，兩個人拿人民選舉補助款，一個給老公做生意，一個給兒子買豪宅，「一個照顧老公、一個照顧兒子」，拿人民的錢想的都是私利。

黃建嘉認為，林明溱選輸之後日子一定還是很好過，因為林明溱至少有兩棟豪宅可以選擇要住哪一棟，還有選舉補助款可以繼續給兒子再買一棟豪宅。

黃建嘉表示，林明溱當縣長、當立委，政績乏善可陳，但是當爸爸卻成就斐然，兒子沒房子就給豪宅，兒子沒工作就給黑官，兒子沒立委，就幫忙卡位選，所以南投才會流傳「慈父手中縣，有子身上依」的說法。