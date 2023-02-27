妹子徵男伴吃屋馬「可過夜、不愛愛」：歡迎來看素顏！1條件被酸爆

▲女網友找伴一起吃屋馬燒肉。（示意圖，非新聞當事者／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

有網友貼出一名女性的徵友文，想尋找一起吃飯的對象，吃飯地點就是台中熱門餐廳「屋馬燒肉」，且已經訂好位，當天可以一起過夜，但是「不能愛愛」，其他福利則是看感覺，若有意要報名的人，必須附上近期無口罩全臉照，並強調「不要入珠」，文章掀起網友熱議，意外釣出本尊留言。

有網友在臉書「爆廢公社二館」發文，貼出一張照片，女生想找人一起吃屋馬燒肉，可以接受過夜，「但不做愛」，並希望對方可以排開隔天的事情，「除非你要當天半夜載我回中壢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著女生打了3次的「不做愛」，強調自己不接受發生關係，其他福利則是看感覺，報名方式以私訊為主，須附上近期無口罩全臉照片，「你開車+無菸味+乾淨的車車」，最後留下一句「不要入珠」。

▲女網友強調，不發生肉體關係。（圖／翻攝自FB／爆廢公社二館）

貼文一出，掀起網友討論，「男人天生命苦」、「重點屋馬錢誰出」、「男人最可悲的就是：對女人掏心掏肺掏錢，卻不能掏老二」、「這麼痛苦幹嘛，直接外面找3000的還比較優」、「誰去我打誰，丟男人的臉真是」。然而，最多網友好奇問，「都表明說不做了，為什麼還要在意對方有沒有入珠啊」。

貼文也意外釣出本尊，她一一回覆網友的留言，「是因為原本要去的朋友取消了，我趕快再找人一起啊」、「歡迎來看素顏，但也沒說很漂亮啦」、「我脾氣很好，大家真的可愛又好笑」、「入珠很可怕欸，陰影很深」。