人夫切蘋果給妻小！「中間黑黑的」自己吃　內行秒懂：你真好意思

▲原PO切蘋果給妻小吃。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

「唉...真是的！」一名男網友發文表示，日前他特地挖出珍藏的青森蘋果，要切給妻小吃，只是切著切著，他突然發現有些地方「黑黑的」，而疼愛妻小的他，決定把那部分留給自己吃。貼文曝光後，一票網友則直呼「好壞欸你！」

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，透露他的兒子很喜歡吃蘋果，所以日前他便從冰箱挖出珍藏的青森蘋果，削皮並切開。他切了以後發現，蘋果有部分顏色比較深，而自認是疼愛妻小的他，決定把那部分留給自己。

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▲▼原PO負責「黑黑的」部分。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

「『嘴角』只好默默流淚，把這些黑黑的吃掉！」原PO表示，他將看起來完整又漂亮的蘋果都放進保鮮盒內，要給老婆和兒子吃，至於自己則負責「黑黑」的部分。同時，他也補充說道，「黑黑部分沒爛，而且吃起來很甜」，比沒黑的地方還要甜。

貼文曝光後，一票網友表示，「你好壞！黑黑的是蘋果蜜，你吃掉最好的部分」、「都說嘴角流眼淚了」、「嘴角默默流口水吧」、「極品」、「居然把最高級的留給自己吃，還敢上來貼文討拍」、「你真好意思」、「只能吃蘋果皮的我，默默路過」、「那是蜜腺」、「這是蜜蘋果，我之前不知道蜜蘋果裡面長這樣，以為爛掉切一切丟了，後面才知道那是蜜」。但也有網友認為，「青森縣蜜蘋果，冰太久了所造成的」。

據了解，蜜蘋果半透明、深黃色的果肉被稱為「蜜腺」，有些人甚至將其視為極品，不過會有蜜腺，其實是因為果樹患有「水心症」，代謝異常才結蜜，而日夜溫差大的地區更容易有此現象。至於甜度高低？有人覺得蜜蘋果更甜、口感更佳；日本先前也有位果農在推特表示，他第一次看到「100%」的蜜蘋果，只是味道卻不夠甜，他還是最喜歡「20%至30%」的蜜蘋果，才會又酸又甜。