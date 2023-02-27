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你我的「森活圈」　林務局台東林管處贈苗資訊搶先看

▲林務局台東林管處規劃了7場次的贈苗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林務局台東林管處規劃了7場次的贈苗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

2023植樹月即將到來，配合今年植樹月的主題「森活圈」，林務局台東林管處規劃了7場次的贈苗活動，計有20種8,710株的台灣原生種苗木要提供民眾以紙本發票兌換。

今年贈苗的樹種有香氛類植物，包括：金銀花、七里香。觀賞植物如台灣油點草、鐵線蕨、台灣百合、都蘭山金石榴、毬蘭、越橘葉蔓榕、椬梧、大葉山欖、白水木。用材類的植物包括：毛柿、蘭嶼烏心石、黃連木、相思樹。其他還有烏柑仔、台灣香檬、鯽魚膽、土肉桂及茄苳等可應用在食用方面的苗木。

▲林務局台東林管處規劃了7場次的贈苗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

由台東縣政府、台東林管處合辦縣內最大場區域植樹及森活市集預計將在3月11日（周六）於台東森林公園。當日除了植樹與頒獎外，上午9時台東縣政府也備有自行培育的苗木要讓民眾排隊索取。

台東林管處及所屬各工作站轄內，舉辦了7場次贈苗活動，3月3日10時於林務局關山工作站（740株）；3月8日10時於延平鄉武陵國小側門旁（740株）；3月10日10時於林務局大武工作站（1740株）；3月12日9時於東河橋遊憩區（600株）；3月15日9時於林務局知本工作站（1580株）；3月17日9時於林務局成功工作站（980株）；3月19日10時於台東林區管理處（2600株）。民眾憑112年1-3月紙本發票1張可兌換1株苗木，每次排隊最多兌換5株不同種類苗木（可重覆排隊），苗木數量有限、換完為止。

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