　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

新加坡再採購8架F-35B戰機　確保作戰能力

▲▼ 美國F-35B匿蹤戰機。（圖／達志影像／newscom）

▲新加坡再採購8架F-35B戰機。（圖／達志影像／newscom） 

文／中央社

新加坡國防部長黃永宏24日表示，經評估後，確定F-35B戰機是滿足新加坡國防需求的最佳選擇，因此決定將再採購8架。按計畫，星國先前購買的4架F-35B戰機最遲將於2026年交機。

綜合星媒報導，黃永宏在國會辯論國防預算時表示，經過技術及操作交流等評估過程，以及與現有F-35型戰機使用者的交流，確定F-35B戰機是滿足新加坡現在及未來國防需求的最佳選擇。

新加坡先前已宣布購買4架由美國洛克希德馬丁公司生產的F-35B戰機，依計畫最遲將於2026年交機。黃永宏表示，這次新採購的8架預計將於2030年底前交機。

8視界新聞網報導，新加坡空軍策劃處處長葉振德上校受訪時表示，相信F-35B戰機的功能會確保星國空軍能為未來挑戰做好準備，「尤其在我們的F-16型戰機從2030年代中期逐漸退役後，新一代的F-35型戰機能確保新加坡空軍的作戰能力」，更有效維護新加坡安全。

報導指出，F-35B屬於匿蹤戰機，還可以從較短的跑道起飛，並垂直降落，為國土面積有限的新加坡提供了操作彈性。

美國國防安全合作署（DSCA）2020年1月表示，美國國務院已批准出售新加坡多達12架F-35B戰機及相關設備，估計價格達27.5億美元；這包括首批採購4架，並保留額外增購8架的選項。

新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，目前有4個印太國家採購F-35型戰機，除了新加坡，還有澳洲、日本及韓國。去年底也傳出泰國有意購買F-35A戰機。

ET快訊
台灣大哥大併台灣之星「砍價85億」　深夜正式拍板
雪崩式降溫！急凍探9度「最冷時間曝」　一圖看228連假天氣
遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！　IG最後貼文曝光
創辦人媳婦遭分屍！頭顱藏冰櫃「殘肢被煮」　譚仔集團回應

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

新加坡再採購8架F-35B戰機　確保作戰能力

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

萬華2女見醉男1搭訕1偷錢　他5萬現金不見大吼人跑光

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

新加坡再採購8架F-35B戰機　確保作戰能力

不捨高以翔猝逝！吳宗憲曾「鐵條插出衣服」吐憤怒心聲：藝人安全很重要

新加坡再採購8架F-35B戰機　確保作戰能力

炭治郎、戀柱、霞柱將來台！《鬼滅之刃》全球巡迴聲優感謝場情報解禁

俄烏戰爭周年「澤倫斯基誓戰勝」　西方挺烏質疑中國

只送不賣！「丹丹漢堡 x 寶可夢」推皮卡丘保溫杯...超可愛模樣粉絲融化

陶晶瑩親邀王淨上節目！　「有望合體曹佑寧」她大笑回應了

過世前一天才發文！日本樂團吉他手驟逝　經紀公司證實噩耗

122公斤學生「飛身衝撞」女老師再重拳21連擊　只因Switch被沒收

柯瑞、魔術強森誰是歷史第一控？格林稱無謂爭論太「懶惰」

養成正向說話的習慣 好的想法自然跟著來

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

軍武熱門新聞

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

烏情報局長曝「戰爭結束2可能」：普丁死或俄分裂

烏坵駐軍的故事（六）指揮官自戕

普丁最新發聲提核戰爭：打不贏、打不得

美軍容許軍營性行為嗎？台裔阿兵哥解答

日本陸自換裝新一代「20式」步槍亮相

澤倫斯基：中若挺俄　恐爆發三次世界大戰

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

當兵站哨「你敢開槍嗎」　過來人：送禁閉比送命好

俄羅斯蘇愷-25墜毀　飛行員死亡

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

共軍攻台首選林口　僅3小時可回擊

伊朗軍方：以色列未來25年內必死

更多熱門

相關新聞

俄烏戰引台獲國際關注　中國淪「最大輸家」

俄烏戰引台獲國際關注　中國淪「最大輸家」

俄烏戰爭24日屆滿一周年，先前有不少觀察人士認為，俄烏戰爭對於中國是有利的，因為中國一方面可加深俄國對中國的依賴，低價購買石油與天然氣。然而如今，多數分析專家指出，其實中國才是俄烏戰爭的輸家，因為中國不僅得面臨強大同盟俄國式微，美國與西方加強對台灣的關注，讓中國在亞洲處境變得更難堪。

女嬰和5歲兄同床睡被壓住！疑似窒息慘死

女嬰和5歲兄同床睡被壓住！疑似窒息慘死

澤倫斯基出席戰爭周年紀念儀式！

澤倫斯基出席戰爭周年紀念儀式！

15歲兄2度亂倫性侵！14歲親妹懷孕誕下男嬰

15歲兄2度亂倫性侵！14歲親妹懷孕誕下男嬰

他搭商務艙點素食餐　空姐只端上一根香蕉

他搭商務艙點素食餐　空姐只端上一根香蕉

關鍵字：

新加坡東南亞要聞F-35B軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

台灣大砍價85億　正式合併台灣之星

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

獨／張立昂胸悶就醫「肺塌陷」緊急插管手術

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

劉亞仁體毛被驗出「第三種毒」　公司回應

最難訂日料吃到飽台北第2間店來了

照大腸鏡首見！驚見「雙頭龍」在肚內

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面