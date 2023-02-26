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台中父母離家！3兄弟沒錢吃飯繳學費　暖警帶吃鴨肉麵線：我來結

▲▼台中父母離家！3兄弟沒錢吃飯、繳學費　暖警帶吃鴨肉麵線：我來結帳。（圖／翻攝大里人聊天室2.0）

▲台中暖警自掏腰包請高中生吃飯。（圖／翻攝大里人聊天室2.0）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市一對父母因家中發生變故離家，導致家中就讀高中、國中、國小的三兄弟無人照顧，甚至連吃飯都有問題。事件輾轉被台中市霧峰警分局的施姓員警得知，他立刻帶著高中生去買熟識的鴨肉麵線店用餐，並承諾未來吃飯都可以記帳，金額全由他負責。

施姓員警帶高中生買飯的過程被網友拍下PO網，讓這段溫暖的故事曝光。原來，員警的兒子也就讀同所高中，得知同學家中遇到變故而餓肚子後，立刻跟爸爸求助詢問，因此施姓員警才想到可以帶孩子去熟識的店家用餐。

▲▼源當歸鴨肉麵線。（圖／翻攝源當歸鴨肉麵線臉書）

▲鴨肉麵線業者也願意出錢出力，被網友讚爆。（圖／翻攝源當歸鴨肉麵線臉書）

施姓員警指出，由於高中生還有兩名弟弟，擔心三名孩子無法好好用餐，因此特別交代高中生日後只要拿著他的名片，就可以去鴨肉麵線店用餐，費用由他去結就好。此外，鴨肉麵線店的老闆娘也直言，孩子未來有需要都可以找她，她也願意出錢出力，不要讓孩子餓到。

據悉，這三名孩子在父母離家後，也繳不出學費，校方得知後立刻協助，並幫忙尋找租屋地點，幫忙代繳押金，社會局也給予急難救助。據《聯合新聞網》報導，高中生的父母目前已返家，暫時能解決眼前的狀況。

霧峰警分局長陳祥麟表示，看到同仁注意身邊環境，對需要幫助的人伸出援手，成為善的循環中的一分子而非常高興。針對施員的善舉，警分局將給予肯定、嘉獎。

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