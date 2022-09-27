全面加強防詐力度！花蓮成立「打詐縣府隊」 　展現打詐決心

▲花蓮縣長徐榛蔚宣布成立「打詐花蓮縣府隊」，擴展反詐騙宣導的觸角，精準投放防詐題材，強化宣導效果。(圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚於9月份治安會報中，為展現打擊詐欺犯罪決心，宣布成立「打詐花蓮縣府隊」，希望透過縣府相關局處擴展反詐騙宣導的觸角，提升宣導普及率，將宣導據點擴展到公共場所、車站、學校等不同場域，地毯式廣發宣導資訊，擴大宣導廣度；針對學生、長者、(退休)軍公教、新住民等不同分層，精準投放防詐題材，強化宣導效果。

團隊將運用多元化管道，如各局處的網站、臉書粉絲頁及電子媒體等將防詐手法訊息廣泛傳播，提升民眾防詐意識，有效壓制電信網路詐欺案件，守護民眾財產安全。

針對最近高薪且不合常理的國內外徵才廣告案件，縣府也積極辦理防制人口販運及防詐宣導，其中包含花蓮縣警察局因應拍攝人口販運防詐宣導影片「勸世阿sir陳蛋蛋海外求職陷阱柬埔寨篇」，未來縣府「防詐宣導團」將持續以創新創意形式及多元管道，進行相關宣導。

花蓮縣警察局長戴崇贒表示，近期詐騙集團假借手機簡訊或iMessage傳送「符合條件可提領紓困補助、防疫補貼金，複製連結到瀏覽器領取」等訊息，並假冒衛生福利部名義製作假網站及網頁，誘騙民眾將身分證影本、銀行帳戶號碼、網路銀行帳號密碼等重要個資填輸進假網站，進而遭扣款或轉帳之詐欺案件頻傳。提醒民眾勿隨意在不明網頁提供個人資料及網路銀行帳號密碼，相關正確資訊可從官網查詢。

