　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全面加強防詐力度！花蓮成立「打詐縣府隊」 　展現打詐決心

▲花蓮縣長徐榛蔚宣布成立「打詐花蓮縣府隊」，擴展反詐騙宣導的觸角，精準投放防詐題材，強化宣導效果。(圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚宣布成立「打詐花蓮縣府隊」，擴展反詐騙宣導的觸角，精準投放防詐題材，強化宣導效果。(圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚於9月份治安會報中，為展現打擊詐欺犯罪決心，宣布成立「打詐花蓮縣府隊」，希望透過縣府相關局處擴展反詐騙宣導的觸角，提升宣導普及率，將宣導據點擴展到公共場所、車站、學校等不同場域，地毯式廣發宣導資訊，擴大宣導廣度；針對學生、長者、(退休)軍公教、新住民等不同分層，精準投放防詐題材，強化宣導效果。

團隊將運用多元化管道，如各局處的網站、臉書粉絲頁及電子媒體等將防詐手法訊息廣泛傳播，提升民眾防詐意識，有效壓制電信網路詐欺案件，守護民眾財產安全。

針對最近高薪且不合常理的國內外徵才廣告案件，縣府也積極辦理防制人口販運及防詐宣導，其中包含花蓮縣警察局因應拍攝人口販運防詐宣導影片「勸世阿sir陳蛋蛋海外求職陷阱柬埔寨篇」，未來縣府「防詐宣導團」將持續以創新創意形式及多元管道，進行相關宣導。

花蓮縣警察局長戴崇贒表示，近期詐騙集團假借手機簡訊或iMessage傳送「符合條件可提領紓困補助、防疫補貼金，複製連結到瀏覽器領取」等訊息，並假冒衛生福利部名義製作假網站及網頁，誘騙民眾將身分證影本、銀行帳戶號碼、網路銀行帳號密碼等重要個資填輸進假網站，進而遭扣款或轉帳之詐欺案件頻傳。提醒民眾勿隨意在不明網頁提供個人資料及網路銀行帳號密碼，相關正確資訊可從官網查詢。
 

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／將被周玉蔻告誹謗　柯文哲笑到「綜藝摔」
快訊／安倍國葬以「台灣」唱名！　我國代表團獻花畫面曝光
獨／外國客「快篩陽」通報機制出爐！1人確診其他人可照玩
安倍昭惠數度落淚！　「90度鞠躬」送別亡夫
快訊／日22歲男星猝逝！　留下1歲女兒
台南恐怖命案！27歲男剛到職　慘死防火巷斷頭亡
斷掌命！東門鴨莊創辦人獨子車禍亡　66歲重啟爐灶：不想被看不

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

疫情聲中A流也蠢動　南投公費疫苗第一階段10／1開打

10月手機加碼回收　屏東縣環保局送好禮

台東原住民黑膠音樂展演系列活動　第二波登場

「蛋餃還是被輾過的布丁」　彰化志工吉祥物長相獨特...意外爆紅

國家驗光師專技高考全國前30名　中華醫大視光系畢業生佔3成多

全面加強防詐力度！花蓮成立「打詐縣府隊」 　展現打詐決心

花蓮台8線機車撞護欄　騎士搶救2小時不治...驚人酒測值曝

小心荷包失血！　台南力推科技執法再增18處路口

桃園翁去超商忘記將車騎回家　警調監視器並出動警網找回失車

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

疫情聲中A流也蠢動　南投公費疫苗第一階段10／1開打

10月手機加碼回收　屏東縣環保局送好禮

台東原住民黑膠音樂展演系列活動　第二波登場

「蛋餃還是被輾過的布丁」　彰化志工吉祥物長相獨特...意外爆紅

國家驗光師專技高考全國前30名　中華醫大視光系畢業生佔3成多

全面加強防詐力度！花蓮成立「打詐縣府隊」 　展現打詐決心

花蓮台8線機車撞護欄　騎士搶救2小時不治...驚人酒測值曝

小心荷包失血！　台南力推科技執法再增18處路口

桃園翁去超商忘記將車騎回家　警調監視器並出動警網找回失車

徐定禎批鍾東錦前科造成寒蟬效應　「他當選苗栗前途堪慮」

選舉日確診、隔離不能投票　時力立院黨團提案修法

雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

港姐27年豪門婚「被離婚」！老公出軌烏克蘭辣模…逼她睡無窗小房間

疫情聲中A流也蠢動　南投公費疫苗第一階段10／1開打

超神秘新人用「虛擬分身」出道！　被動力火車盛讚認：很有壓力　

藍寶堅尼Aventador「第2次」下線結束生產　純汽油V12世代告終

買氣差！農遊券3.0週五截止　30萬名額不到1成登錄

不斷更新／安倍國葬！會場播生前回顧影片　「安倍琴聲」引淚崩

快訊／將被周玉蔻告誹謗　柯文哲笑到「綜藝摔」：有具體事項嗎？

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

地方熱門新聞

酒駕男加速逃　警壓制追捕畫面曝

台南力推科技執法再增18處路口

蛋餃還布丁　彰化志工吉祥物爆紅

美國在台協會高雄分處黃東偉拜會黃偉哲

竹縣電競嘉年華暨科學市集　活動亮點搶先看

國家驗光師專技高考全國前30名華醫佔3成多

奇美集團董事長廖錦祥辭世

花蓮台8線機車撞護欄　騎士搶救2小時不治

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

宜蘭2022鯖魚節10/1登場　可免費拿尚青鯖魚

台中男騎車到桃園「背包不見了」　警沿路搜索找回

整台遊覽車等不到山友　報警找人

超商購物忘記將車騎回 警調監視器找回

台南發放敬老攜幼助貧濟弱防疫補貼

更多熱門

相關新聞

他不甘女友分手　激戰片PO網遭判刑

他不甘女友分手　激戰片PO網遭判刑

高雄市一名李姓男子（33歲）和女友小莉（化名）交往時濃情蜜意，拍了4支親密的性愛影片，去年兩人分手後，李男將影片上傳「XVIDEOS」網站，還以「別人的女人偶爾騎一騎」為標題吸引網友觀賞，小莉得知後氣炸提告，法院審理時，李男坦承犯行，法官依妨害風化罪判處徒刑2月，得易科罰金。

白喬茵緊咬研究案抄襲　陳吉仲大動作反擊「國民黨不要打假球」

白喬茵緊咬研究案抄襲　陳吉仲大動作反擊「國民黨不要打假球」

隔空交火！「產銷履歷」宏碁規劃的？　陳吉仲臉書狠酸張善政

隔空交火！「產銷履歷」宏碁規劃的？　陳吉仲臉書狠酸張善政

三寶大嬸10秒擊落2機車！　鬼切影片曝

三寶大嬸10秒擊落2機車！　鬼切影片曝

「客廳裡有龍！」他驗屋發現怪奇裝置　P圖笑翻網友

「客廳裡有龍！」他驗屋發現怪奇裝置　P圖笑翻網友

關鍵字：

防詐力度打詐縣府隊決心 網站臉書粉絲頁

讀者迴響

熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

反擊孫生「去酒店到早上」！

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

浴室矽利康發霉！網曝神招

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

廖老大咬檳榔嗆聲嚇到女官員　勞工局長霸氣回應

新「TOYOTA INNOVA預售價曝光」

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面