　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

前夫一家「5漏洞」被點出　港網友：「行走六合彩」根本逃不掉

▲蔡天鳳疑遭前夫一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

▲蔡天鳳慘遭分屍，前夫一家涉重嫌，已全被逮捕。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

記者蔡紹堅／綜合報導

蔡天鳳案震驚香港，網友一面倒批評案中兇手冷血殘忍喪盡天良，「天有眼，兇手無走甩（沒有逃掉），願逝者安息」、「勁恐怖！睇到打冷震（看到打冷顫）…人肉湯…咩深仇大恨可以落手咁毒（下手這麼毒）」、「咁冷血嘅人（這麼冷血的人），法官一定要嚴懲」、「嚴正執法！」、「狼心狗肺」、「真係一個人渣」、「對人善良等於對自己殘忍，又一次證明」、「殺人兇手集體喪心病狂係超越大腦想像」、「天怒人怨！還死者一個公道」。

綜合網友分析案情，提出案中有5大關鍵漏洞，直指兇手「根本不可能成功逃脫」，包括蔡天鳳是富家名媛難以掩藏、滿街閉路電視（CCTV）容易追蹤，以及謀家產嫌疑太大等，質疑「究竟智商有幾低先會覺得可以走得甩？（智商多低覺得可以逃掉？）」。

▲▼蔡天鳳。（圖／翻攝自Instagram／xxabbyc）

關鍵一：蔡天鳳是名人難以掩藏失蹤消息

網友指出，蔡天鳳是譚仔米線創辦人媳婦，是城中名媛且本身家境富裕，也是4名子女的母親，知名度高且家庭網絡廣闊，就算短時間失聯亦會被家人重視，必定有人報警求助，根本難以掩藏失蹤消息。消息指蔡女的前夫鄺港智獲知蔡家報警後，曾一度痛哭稱：「點解報警前唔通知我？（為何報警前不通知我？）」

網友估計，兇手可能預料不到蔡女家人會這麼快報警，當中如有人曾任職警員，可能憑經驗認為成年人失蹤報案，警方不會十分重視，「普通成年人就話失蹤48小時先報警，有啲離家出走慣犯家人直頭唔會報警，但Abby失蹤咁唔尋常，幾個鐘就要報警啦，警察仲會係高度重視！」，「唔好話有錢名媛失蹤，如果有個媽媽突然失蹤，警察都會做嘢去搵到盡，唔會收完call算數」。

關鍵二：前夫兄長（大伯）親自接載最後一程，必定首先被懷疑

案情顯示，蔡天鳳失蹤前，是由任職其私人司機的前夫兄長Anthony接載，打算由加多利山前往科學園接與前夫所生的女兒放學，但從此音訊全無，警方接報後隨即調查前夫一家。據悉有人前言不對後語，亦不能出示車cam片（行車記錄器畫面），口供更是破綻重重，反而成為破案關鍵，「上咗你架車就唔見咗，一出事你仲唔係頭號嫌疑犯？（上了你的車就不見了，出事你怎麼不會是頭號嫌疑犯？）」、「人係由你接走，無可能甩身（人是你接走的，不可能脫身。）」。

▼蔡天鳳前夫的哥哥。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼蔡天鳳前夫哥一個月前靠她見到甄子丹。（圖／翻攝自Instagram）

關鍵三：街上、路上滿布閉路電視，容易追蹤

網友指出，目前關路電視（CCTV）普及，加上大部份車輛都有裝車cam，警方要追蹤蔡天鳳出事前的行蹤並不困難，兇手難以完美隱藏，「而家係人都有手機，仲有CCTV，實影到你，所以唔好做壞事，周圍都有天眼（現在是人人有手機，還有監視器，所以不要做壞事，周圍都有天眼。）」。

關鍵四：謀奪家產，利害關係者一定被調查

蔡天鳳被殺案疑涉爭奪家產，網友隨即偵探上身，直言「蠢到加零一」，因蔡天鳳失蹤後資產如被挪用，涉事者即會受到調查，就算她證實死亡，當中利害關係者一定首先被懷疑，一旦兇手被證實殺人，根本不能受益，形容謀財害命的計劃「真係好蠢」（真是好蠢）。

▲▼蔡天鳳名媛碎屍案。（圖／翻攝自IG／蔡天鳳xxabbyc）

關鍵五：逃走方法被封鎖

網友指出，警方證實蔡天鳳被殺後，一定會鎖定目標人物，及堵截所有嫌疑人離開香港的途徑，兇手難以無法合法地離境，而且蔡天鳳是名人兼富豪，或會有人懸紅高額賞金緝兇，令嫌疑人猶如「行走中的六合彩」，容易被身邊人出賣，相信難以長時間躲藏。

案中蔡天鳳前夫鄺港智逃至東涌，疑想坐「大飛」（改裝走私船）潛逃離境，最終仍然「漏出消息」被捕。由於網上已有人報稱懸紅（懸賞）200萬元追緝鄺港智，網友不排除是有人「洩漏」情報令警方拉人，然後取得懸賞。不過，有網友指市民有責任見疑即報，「唔可以畀疑兇走甩，就算無懸紅都要篤爆佢」（不能讓嫌疑犯逃走，就算沒有懸賞都要拆穿他。）。

ET快訊
獨／高雄女出國回來變了！　疑中邪「卡到陰」
獨／消防局長為6年婚外情丟官　再爆還有另段17年不倫戀
快訊／桃園4樓透天火警！　15歲少年無心跳命危
快訊／開門45分鐘爆人潮！　官方緊急公告：建議去其他地方玩
快速道路塞爆！12輛重機「借過」衝路肩　43秒片惹怒全場
桃園女童打2劑BNT「猛爆性心肌炎」亡　獲350萬元救濟金
快訊／新北電梯吞人！　男慘跌2m手腳全斷
中山區驚傳黑幫大亂鬥　警到場真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前夫一家「5漏洞」被點出　港網友：「行走六合彩」根本逃不掉

澳門明取消「室外口罩令」　搭大眾運輸、進入醫院仍要戴口罩

愛妻遭分屍！富二代夫將前夫子女視如己出　承諾「都會好好照顧」

陸網要求接回旅美貓熊「丫丫」　陸官方：已做好接回準備工作

蔡天鳳前公公2月才租屋　分屍案鄰居曝：半夜有絞肉機運轉聲

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

南懷瑾105週年誕辰紀念展在上海開幕

情滿原鄉20載　全新系列再出發

女童用「瑜伽球卡跑步機」他臉部著地重摔　家長裝死神隱

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

前夫一家「5漏洞」被點出　港網友：「行走六合彩」根本逃不掉

澳門明取消「室外口罩令」　搭大眾運輸、進入醫院仍要戴口罩

愛妻遭分屍！富二代夫將前夫子女視如己出　承諾「都會好好照顧」

陸網要求接回旅美貓熊「丫丫」　陸官方：已做好接回準備工作

蔡天鳳前公公2月才租屋　分屍案鄰居曝：半夜有絞肉機運轉聲

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

南懷瑾105週年誕辰紀念展在上海開幕

情滿原鄉20載　全新系列再出發

女童用「瑜伽球卡跑步機」他臉部著地重摔　家長裝死神隱

新北屁孩騎車3貼蛇行…被叭一聲「伸懶腰亮槍」　囂張畫面曝光

碎屍名媛富二代夫痛哭發聲！「生前2遺願曝光」　前後任公婆常相約出遊

首次3D化！《新次元！蠟筆小新》電影預告公開超爆笑...屁屁超能力救世界

太多人衝花東玩！國5「紫爆」車速20km↓　北部2路段整條塞爆

失業男專偷貨車觸媒　怕冷穿雨衣成落網關鍵…得手10萬全花光

獨／高雄女疑中邪！坐沙發拿刮鬍刀詭異傻笑　家人求救曝原因

前夫一家「5漏洞」被點出　港網友：「行走六合彩」根本逃不掉

228連假「14家速食+手搖店」優惠懶人包！1元吃大薯、飲料買1送1

經典賽中華隊有速度　丘總大讚張育成揮棒

一顆蛋1666元！她每天上班先偷吃3顆　知名腿庫飯老闆怒了

大陸熱門新聞

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

蔡天鳳前公公2月才租屋　鄰：半夜有絞肉機運轉聲

愛妻遭分屍！富二代夫承諾會照顧她所有子女

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

養雞場長月薪17.6萬　眾人一看地點怕了

清朝第一大貪官有多富？超狂府邸曝

名媛分屍案「前夫落網」　搭船前被警攔截

16歲少年課金88萬逼退款　靠打電動賺789萬

女童用瑜伽球卡跑步機！他臉部著地重摔

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

名媛前夫被起底！涉在男同志APP上詐騙

南懷瑾105週年誕辰紀念上海開幕

更多熱門

相關新聞

碎屍名媛18歲嫁前夫！離婚承諾「照顧你家一輩子」

碎屍名媛18歲嫁前夫！離婚承諾「照顧你家一輩子」

香港28歲名媛蔡天鳳遭肢解烹屍，兇手是前夫一家人，由前公公及前夫兄弟分屍再丟棄，殘忍手段令人髮指，她生前無止盡的供養前夫一家人，可說是有求必應，好友心疼透露，她10多歲被前夫猛烈追求，不在意對方身份結婚生子，離婚後也承諾「會照顧前夫一生一世」，就算對方找他投資賠錢也不生氣，只說：「不要緊！」讓友人相當不捨。

香港沒死刑！蔡天鳳遭碎屍網求嚴懲…4分屍案兇手下場曝

香港沒死刑！蔡天鳳遭碎屍網求嚴懲…4分屍案兇手下場曝

愛妻遭分屍！富二代夫承諾會照顧她所有子女

愛妻遭分屍！富二代夫承諾會照顧她所有子女

碎屍名媛金援N年「前夫家4大罪狀全被爆」

碎屍名媛金援N年「前夫家4大罪狀全被爆」

碎屍名媛送前夫「2.6億豪宅皇宮內部」曝！

碎屍名媛送前夫「2.6億豪宅皇宮內部」曝！

關鍵字：

蔡天鳳香港名媛分屍前夫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

28歲名媛腿削到見骨！前公公露兇光聯手2兒分屍

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」

碎屍名媛「前夫一家黑歷史全被挖」！網一看超毛

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

Apple凌晨突赴急診室　「空床一堆不能躺」嘆：沒人情味

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失了

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面