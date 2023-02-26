前夫一家「5漏洞」被點出　港網友：「行走六合彩」根本逃不掉

▲蔡天鳳慘遭分屍，前夫一家涉重嫌，已全被逮捕。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）



記者蔡紹堅／綜合報導

蔡天鳳案震驚香港，網友一面倒批評案中兇手冷血殘忍喪盡天良，「天有眼，兇手無走甩（沒有逃掉），願逝者安息」、「勁恐怖！睇到打冷震（看到打冷顫）…人肉湯…咩深仇大恨可以落手咁毒（下手這麼毒）」、「咁冷血嘅人（這麼冷血的人），法官一定要嚴懲」、「嚴正執法！」、「狼心狗肺」、「真係一個人渣」、「對人善良等於對自己殘忍，又一次證明」、「殺人兇手集體喪心病狂係超越大腦想像」、「天怒人怨！還死者一個公道」。

綜合網友分析案情，提出案中有5大關鍵漏洞，直指兇手「根本不可能成功逃脫」，包括蔡天鳳是富家名媛難以掩藏、滿街閉路電視（CCTV）容易追蹤，以及謀家產嫌疑太大等，質疑「究竟智商有幾低先會覺得可以走得甩？（智商多低覺得可以逃掉？）」。

關鍵一：蔡天鳳是名人難以掩藏失蹤消息

網友指出，蔡天鳳是譚仔米線創辦人媳婦，是城中名媛且本身家境富裕，也是4名子女的母親，知名度高且家庭網絡廣闊，就算短時間失聯亦會被家人重視，必定有人報警求助，根本難以掩藏失蹤消息。消息指蔡女的前夫鄺港智獲知蔡家報警後，曾一度痛哭稱：「點解報警前唔通知我？（為何報警前不通知我？）」

網友估計，兇手可能預料不到蔡女家人會這麼快報警，當中如有人曾任職警員，可能憑經驗認為成年人失蹤報案，警方不會十分重視，「普通成年人就話失蹤48小時先報警，有啲離家出走慣犯家人直頭唔會報警，但Abby失蹤咁唔尋常，幾個鐘就要報警啦，警察仲會係高度重視！」，「唔好話有錢名媛失蹤，如果有個媽媽突然失蹤，警察都會做嘢去搵到盡，唔會收完call算數」。

關鍵二：前夫兄長（大伯）親自接載最後一程，必定首先被懷疑

案情顯示，蔡天鳳失蹤前，是由任職其私人司機的前夫兄長Anthony接載，打算由加多利山前往科學園接與前夫所生的女兒放學，但從此音訊全無，警方接報後隨即調查前夫一家。據悉有人前言不對後語，亦不能出示車cam片（行車記錄器畫面），口供更是破綻重重，反而成為破案關鍵，「上咗你架車就唔見咗，一出事你仲唔係頭號嫌疑犯？（上了你的車就不見了，出事你怎麼不會是頭號嫌疑犯？）」、「人係由你接走，無可能甩身（人是你接走的，不可能脫身。）」。

▼蔡天鳳前夫的哥哥。（圖／翻攝自Instagram）



關鍵三：街上、路上滿布閉路電視，容易追蹤

網友指出，目前關路電視（CCTV）普及，加上大部份車輛都有裝車cam，警方要追蹤蔡天鳳出事前的行蹤並不困難，兇手難以完美隱藏，「而家係人都有手機，仲有CCTV，實影到你，所以唔好做壞事，周圍都有天眼（現在是人人有手機，還有監視器，所以不要做壞事，周圍都有天眼。）」。

關鍵四：謀奪家產，利害關係者一定被調查

蔡天鳳被殺案疑涉爭奪家產，網友隨即偵探上身，直言「蠢到加零一」，因蔡天鳳失蹤後資產如被挪用，涉事者即會受到調查，就算她證實死亡，當中利害關係者一定首先被懷疑，一旦兇手被證實殺人，根本不能受益，形容謀財害命的計劃「真係好蠢」（真是好蠢）。

關鍵五：逃走方法被封鎖

網友指出，警方證實蔡天鳳被殺後，一定會鎖定目標人物，及堵截所有嫌疑人離開香港的途徑，兇手難以無法合法地離境，而且蔡天鳳是名人兼富豪，或會有人懸紅高額賞金緝兇，令嫌疑人猶如「行走中的六合彩」，容易被身邊人出賣，相信難以長時間躲藏。

案中蔡天鳳前夫鄺港智逃至東涌，疑想坐「大飛」（改裝走私船）潛逃離境，最終仍然「漏出消息」被捕。由於網上已有人報稱懸紅（懸賞）200萬元追緝鄺港智，網友不排除是有人「洩漏」情報令警方拉人，然後取得懸賞。不過，有網友指市民有責任見疑即報，「唔可以畀疑兇走甩，就算無懸紅都要篤爆佢」（不能讓嫌疑犯逃走，就算沒有懸賞都要拆穿他。）。