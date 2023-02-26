幫閨蜜脫離家暴！夫餐廳爆怒「咖哩麵砸臉」　她PO滲血照找證人

▲一名人妻在餐廳被老公以綠咖哩麵砸臉，閨蜜心疼她屢遭家暴，上網找證人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台北報導

一名女子因不忍心好姊妹兩年來屢遭老公施暴，在臉書社團「爆怨公社」PO出一張閨蜜嘴巴受傷滲血的照片表示，閨蜜1月17日晚上8時許，與老公在南港某百貨公司的餐廳吃飯時，慘遭老公以咖哩麵砸臉，希望當時在場的員工與民眾能出面幫忙作證。

原PO在「爆怨公社」表示，她的閨蜜1月17日晚上8時許與老公在南港某百貨公司餐廳吃飯時，遭老公以咖哩麵砸臉；此外，她在家中也有兩次遭家暴紀錄，雖有去驗傷並通報家暴中心，但因家中沒有其他證人與監視器，證據不充足，因此希望能透過這次餐廳遭施暴的事件，讓閨蜜能離開老公。然而，餐廳監視器拍到的畫面非常不清楚，餐廳也不讓員工出面描述當時的情況，因此她懇請當時有在場看到事件經過的民眾、員工，能出來幫忙作證，幫閨蜜離開家暴的老公。

原PO還附上好姊妹遭受暴力後的照片，只見女子嘴巴受傷滲血，令人看了十分不捨。網友看到PO文後，紛紛留言表示「光是看照片都覺得很痛」、「希望有好心的目擊者出來幫妳，加油」、「這男人好可怕」、「加油，期盼早點找到證人 ，讓妳朋友獲得新生」，也有網友建議說「先提告傷害，如果要證人，在請法院傳喚店員當證人就好啦」、「讓地檢署自己去傳喚餐廳員工作證，人民有作證的義務，不能拒絕」。