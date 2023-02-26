今增46死！本土+12792「較上周降18.7%」　明日有望跌破萬例

▲指揮中心發言人、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增1萬2792例本土病例，另增298例境外移入，確診個案中另增46例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，上周共新增9萬8613例本土病例，較前一周11萬4513例大降13.9%，若以此趨勢來看，明日本土病例有望降到萬例以下。

羅一鈞表示，今日新增1萬2792例本土病例，較上周同期1萬5747例下降18.7%，明日本土病例也有望跌破萬例。

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雖然疫情趨緩，但近日寒流來襲，北台灣氣溫又探低。羅一鈞提醒，天氣冷會加速流感、呼吸道融合病毒、腺病毒等在社區流行，呼籲長者、有慢性病史、幼兒等脆弱族群，出門仍應佩戴口罩、勤洗手，以免出遊期間不慎染上病毒，造成身體負擔。

新冠疫苗常態化，規劃比照流感疫苗一年集中在特定時間讓民眾施打，指揮中心日前宣布3月6日至4月30日實施「疫苗+1」加強接種計畫，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種。

▲2/26新冠肺炎最新疫情統計。（圖／指揮中心提供）