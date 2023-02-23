大陸本土XBB.1.5僅1例　官方釋疑：新一輪規模流行可能性較小

▲大陸實施「乙類乙管」防控措施後的首個新學期來臨。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院疫情聯防聯控機制今（23）日召開記者會，強調各地疫情呈局部零星散發狀態，防控形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段。數據顯示，大陸已監測發現7例XBB.1.5輸入病例，同時，也發現1例本土XBB.1.5病例，不過，經專家研判分析，近期引發新一輪規模流行的可能性較小。

▲大陸中疾控傳防處研究員常昭瑞。（圖／CFP）

大陸中疾控傳防處研究員常昭瑞指出，根據美國CDC網站數據顯示，2月12日至18日，XBB.1.5在美國流行株中的佔比為第1位（約80.2%），同時，在歐美的幾個國家流行毒株中佔比較高，如加拿大（37.8%）、英國（32.9%）、德國（25.7%）。

常昭瑞表示，XBB.1.5傳播力雖較強，「目前數據顯示，個體感染XBB.1.5後出現的症狀與其他奧密克戎（Omicron）毒株症狀相似，沒有發現其致病力增加。」

此外，大陸在宣布「乙類乙管」常態化防控措施後，曾經歷一波疫情大流行，人群體內留存的中和抗體會在短期內提供免疫保護作用，有專家研判分析認為，近期引發新一輪規模流行的可能性較小。