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花蓮幼兒及長者疫苗覆蓋率低　鼓勵接種疫苗贈100元衛教品

▲花蓮自即日起6個月至11歲幼兒及50歲以上民眾接種新冠疫苗，將可獲得100元之衛教贈品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮自即日起6個月至11歲幼兒及50歲以上民眾接種新冠疫苗，將可獲得100元之衛教贈品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

因應花蓮縣幼兒及長者新冠疫苗接種覆蓋較全國低，花蓮縣長徐榛蔚關心幼兒及長者健康，特別指示針對6個月至11歲幼兒及50歲以上民眾，自2月11日起接種新冠疫苗，可獲得100元以下衛教品，花蓮縣政府團隊為讓鄉親就近方便施打疫苗，民眾可以直接至38家合約診所及13鄉鎮巿衛生所指定時段提供隨到隨打接種服務。

經花蓮縣衛生局統計，截至今年2月15日，花蓮縣總人口數疫苗涵蓋率第1劑88.1%、第2劑83.0%、追加劑68.8%；「6個月至4歲幼兒」基礎1、2劑分別為36.4%、17.2%；「50歲至64歲民眾」基礎1、2劑及追加劑分別為88.4%、84.6%及73.3%；「65歲至74歲」基礎1、2劑及追加劑分別為87.6%、84.7%及75%；「75歲以上長者」基礎1、2劑及追加劑分別為78.4%、73.8%及63.2%，相較全國接種覆蓋率落後，為鼓勵幼兒及長者儘速接種疫苗，花蓮縣政府特別提供100元以下衛教品，另外針對行動不便長輩提供多項服務措施。

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▲花蓮自即日起6個月至11歲幼兒及50歲以上民眾接種新冠疫苗，將可獲得100元之衛教贈品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮動員衛生及民政體系人員了解未施打疫苗的原因，結果以『擔心接種副作用』最多佔44%。

花蓮縣政府表示，去年2月11日動員了衛生及民政體系人員以瞭解鄉親未施打疫苗的原因，調查結果以『擔心接種副作用』最多佔44%、其次依序為『籍在人不在』佔12%、『家人和親友不建議』佔8.9%、『卧床/行動不便』佔8.5%、『疫苗不信任』佔4.9%、『交通不便』佔0.7%，調查人員同時透過親自到宅關懷長者，宣導施打疫苗的重要性，鼓勵長者儘早施打疫苗，持續推動「護老計畫」多項服務，協助完成長者施打疫苗，截至112年2月8日，「65歲至74歲」接種率提升6.7%、「75歲以上長者」提升10.14%。

花蓮縣衛生局長朱家祥呼籲鄉親們，疫苗接種是一種保護網，接種疫苗可以降低感染及產生重症的風險，尤其是針對長者，請家中尚未施打疫苗的長輩，可以透過縣府提供的服務措施，儘速完成疫苗接種，儘早得到保護力。

另外提醒若前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或身分證，如為接種第2劑或追加劑，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，疫苗施打可電話預約或直接至38家合約診所及13鄉鎮巿衛生所指定時段接受施打。相關資訊可至本縣衛生局網站查詢。(https://www.hlshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=8766&sms=14641&s=87914)
 

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