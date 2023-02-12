陸上周新增912例新冠死亡　降至前一周的三分之一以下

▲北京疫情。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疾控中心11日晚間公布最新疫情數據，2月3日至9日，大陸醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例912例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡27例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡885例。

新冠疫苗接種方面，截至2月9日，累計報告接種新冠病毒疫苗34億9107.7萬劑次，接種總人數13億1029.2萬人，完成全程接種12億7676.0萬人，完成第一劑次加強免疫接種8億2691.3萬人。

60歲以上老年人累計報告接種新冠病毒疫苗6億7905.9萬劑次，接種總人數2億4166.1萬人，完成全程接種2億3022.4萬人，完成第一劑次加強免疫接種1億9250.5萬人。

大陸疾控中心上一次公布新冠死亡數據為2月4日，根據當時的數據，1月27日至2月2日，累計在院新冠感染相關死亡病例3278例。

另外，大陸疾控中心9日也公布了病毒監測的數據，病毒病所研究員陳操表示，從今年1月1日以來，各個口岸入境人員當中監測到了39種進化分支，全部為Omicron變異株，以BA.5.2和BF.7及其亞分支為主，到目前為止還沒有監測到傳播力、致病力、免疫逃逸能力明顯增加的新型變異株流行。

陳操指出，從去年12月份以來，就已經進一步優化和調整了監測方案，公布了一系列病毒變異監測相關工作方案，指導各地對輸入病例和本土病例進行監測，「當前，春運尚未結束，學校陸續開學，我們將會根據現階段病毒變異株監測的結果，及時組織多領域的專家進行綜合研判。」