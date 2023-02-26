一顆蛋1666元！她每天上班先偷吃3顆　知名腿庫飯老闆怒了

▲新北郭姓廚房助手每天上班時都偷吃餐廳3顆蛋，共30顆蛋，被法官判罰拘役50日，可易科罰金5萬元，平均偷1顆蛋罰1666元。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／新北報導

新北郭姓女子在便當店擔任廚房助手，每天一早上班就直接從店裡拿3顆蛋，做蒸蛋當早餐，有時還分享給同事一起吃。直到店主看到當月用蛋量和營業額不成正比，調查下才發現郭女工作10天就免費吃了他30顆蛋，價值180元，憤而報警。台中地院審理，依郭女犯竊盜罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元，平均偷吃1顆蛋罰1666元。。

判決指出，郭姓女子在某知名連鎖腿庫便當擔任廚師助手，負責切菜、包便當及外送。郭女基於工作之便，從2021年1月13日起，每天偷拿店內3顆雞蛋直接煮來吃，10日內共偷了30顆蛋，價值共180元，被店家發現報警處理。

店主表示，郭女常常不經同意，一早來上班就先拿鍋子煮蒸蛋吃，他因同時經營兩家餐廳，發現雇用郭女的餐廳營業額較差，但用蛋量卻很大，私下詢問員工，才發現郭女每天都拿好幾個蛋蒸來吃，偶爾還會分給其他同事，經警告後郭女曾一度離職，後來讓她回來上班仍不斷偷吃，他只好報警處理。

郭女在審理時雖不認罪，辯稱她吃的是員工餐的蛋。但其他員工也指認歷歷，法官認為，郭女利用在餐廳煮飯的機會，於任職期間的其中10日內，每日竊取3顆蛋，依犯竊盜罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元，全案還可上訴。