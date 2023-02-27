萬金杜鵑「移動花聚落」開展　228連假新北踩點好禮放送

▲2023萬金杜鵑移動花聚落於25日由新北市長侯友宜宣布正式開展。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜25日到萬里觀光公園，為期4週的萬金杜鵑移動花聚落揭開序幕，並宣布本年度的萬金杜鵑與台北市合作，移動花聚落花車將移展到台北大安森林公園參加台北杜鵑花季，讓更多人看到萬金杜鵑之美，展區近1萬7000株杜鵑營造杜鵑花海，現在正值綻放之際，邀請民眾228連假來賞花打卡，來場萬金杜鵑浪漫邂逅。

2023萬金杜鵑移動花聚落於25日由新北市長侯友宜宣布正式開展，侯友宜指出，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，這裡的杜鵑產業發展已近半世紀，培育出來的杜鵑品種就高達300多種，品質最佳，每年產量更達600萬株，可說全台第一。

▲侯友宜25日出席萬金杜鵑花展。

侯友宜表示，市府推動「萬金杜鵑」品牌計畫，在這萬里區瑪鋉溪畔的運動公園及觀光公園廣植1萬7千株杜鵑花海，整體展區也達到1.5公頃，本年度很榮幸邀請到國內知名的花藝師CNFlower（西恩）創辦人凌宗湧老師擔任策展總顧問，以「移動花聚落」為主題，運用在地的16輛農用車、2艘漁用船，讓各界設計師與花農們，一同打造別具特色的杜鵑花車與花船。

農業局表示，本次花展很感謝食養山房林炳輝、裏山沈映仁、江謝保、cizoo囍樹師嘉孝、王芝齡、小亨利木工王宏亨、薰衣草森林王村煌、TVBS文茜世界周報主持人陳文茜、B-STUDIO陳秉信、虹鋼鍛藝設計周視民、潘怡良設計師、裸岩空間設計李約德、莊記茶業莊鎔璞。

▲侯友宜邀請民眾228連假來賞花打卡，來場萬金杜鵑浪漫邂逅。

另外，柏成設計邱柏文、王菱檥、明室意念陳敏佳、和信景觀何世棟、WAYPOINT羅威士、萬里高家繡球花田農主高逢謙、滿園苑景觀柯紜涵、景觀設計師潘一如、花藝師蔡斯丞及郭雅欣等各領域佼佼者率響應加入，結合花農，在地的農漁會、青農與高家繡球花，共同打造國際級水準花展。

現場除了花藝展外，凌宗湧也在這裡以在地的杜鵑、生態植物、流水、景石打造全台最美的賞杜鵑秘境與「湧萬金」噴泉，來到這裡除了賞花外，摸摸湧萬金噴泉，花展期間除了現場有藝文表演、手作體驗外，也有拍照打卡送限量杜鵑花幣等好康，另外在地店家如野柳地質公園、汪汪地瓜園、金點草里驛站、三姊妹農家樂也推出諸多加碼好康。

▲今年度萬金杜鵑花展以在地的杜鵑、生態植物、流水、景石打造全台最美的賞杜鵑秘境與「湧萬金」噴泉。

策展總顧問凌宗湧表示，各界藝術家與花農們從媒合相遇、創作發想到作品實現，短短不到兩週的時間全員熱情滿滿；花農們拿出最美的杜鵑，結合藝術家的美學設計能量，讓萬金杜鵑以各種藝想不到美好姿態呈現；透過移動花聚落花展，讓花農們努力耕耘的萬金杜鵑，用我們的創造力與設計力，讓更多人看見，這也是設計師的共同使命，期待每輛花車或花船的不同樣貌百花齊放充滿影響力成為最有自信的舞台，讓全台，甚至世界看見萬金杜鵑之美。

侯友宜表示，本年度萬金杜鵑首次與台北市合作，移動花聚落花車將會移展到台北大安森林公園，與台北杜鵑花季強強聯手，希望讓更多人看到萬金杜鵑之美，也讓杜鵑能走入民眾日常生活，讓產業與生活共好，萬金杜鵑花正值綻放之際，大家不妨趁著228連假，來趟萬金杜鵑賞花小旅行，來場與萬金杜鵑的浪漫邂逅。

▲萬里區瑪鋉溪畔的運動公園及觀光公園廣植1萬7000株杜鵑花海，整體展區也達到1.5公頃。