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外送員遭逼車撞倒！恐怖駕駛飆三字經動粗：車是這樣騎的嗎

記者鄧木卿／台中報導

台中市36歲林姓男外送員29日下午5點多騎車行經西屯路3段，被後方1輛自小客車一再逼車，大按喇叭，機車最後停紅燈時被惡意撞倒，駕駛下車就是一陣國罵，「摩托車是這樣騎的嗎？」即使林男道歉，駕駛仍是火冒三丈，出手毆打，駕駛發洩完開車離去，林男晚間9點多才報案，警方受理後，查出車子是人力仲介的公司車，已派人上門帶人回來訊問。

▲▼外送員遭汽車惡意逼車且被撞倒，駕駛怒罵三字經並毆打。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲外送員遭汽車惡意逼車且被撞倒，駕駛怒罵三字經並毆打。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲▼外送員遭汽車惡意逼車且被撞倒，駕駛怒罵三字經並毆打。（圖／記者爆料網提供，下同）

林男昨天下午5點38分在西屯路3段內側車道一路直行，急著送貨，盡管遭後方自小客車一再按鳴喇叭逼車，林男仍不願讓開，直到在西林巷口停紅燈時被汽車故意撞倒。

▲▼外送員遭汽車惡意逼車且被撞倒，駕駛怒罵三字經並毆打。（圖／記者爆料網提供，下同）

駕駛下車後怒罵「摩托車是這樣騎的嗎？」還狂罵三字經，愈罵愈氣，甚至出手痛毆，造成林男身體多處挫傷、機車毀損，附近同是外送員也到場關心，並表示全程都有錄下來。

▲▼外送員遭汽車惡意逼車且被撞倒，駕駛怒罵三字經並毆打。（圖／記者爆料網提供，下同）

林男直到晚間9點多才到派出所報案，警方昨晚根據汽車車牌資料查出，是一家人力仲介的公司車，上午已派人到該公司要帶回駕駛。警方強調，該路段狹小，機車是可以行駛在內側車道的，騎士並沒有錯，等訊問後將依傷害、毀損罪嫌嚴辦，另駕駛逼車部份，也依道路交通管理處罰條例第43條開單舉發。

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