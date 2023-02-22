貓熊丫丫傳在美受虐　陸網友留言請命「接回祖國！」

▲網路上流傳著「丫丫」與「樂樂」的影片。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸租借給美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）的貓熊「丫丫」近日再度傳出健康出狀況，不只罹患了皮膚病，還疑似營養不良、拉肚子。消息傳出後，許多大陸網友在網路上請命，希望政府能儘快將「丫丫」從美國接回來，避免憾事發生。

根據《頂端新聞》報導，有在美國的志工透露，丫丫目前除了大面積的皮膚病，疑似營養不良、拉肚子外，還伴隨著「刻板行為」。

▼網友要求接回「丫丫」。（圖／翻攝微博）



事實上，丫丫健康出狀況的消息早在2021年就已經在流傳，當時媒體報導指出，孟菲斯動物園不給丫丫以及另一隻貓熊「樂樂」吃新鮮的竹子，只餵食竹竿，導致牠們營養不良，還罹患了皮膚病。

報導也提到，貓熊的居住環境內糞便滿地，水池也骯髒不堪，而且飼養員又不與貓熊互動，導致兩隻貓熊都出現了來回徘徊的「刻板行為」。

孟菲斯動物園後來發了聲明，強調兩隻貓熊沒有營養不良的狀況。同時，中國動物園協會也出面解釋，丫丫是22歲的老貓熊，又反覆罹患皮膚病，狀況看起來才會不好，動物園提供的竹子與場館都沒問題。

不過，與丫丫一起住在孟菲斯動物園的樂樂今年2月卻突然傳出過世，令許多大陸網友們又擔憂起了丫丫的狀況，在網路上留言請命，希望政府能儘快將「丫丫」從美國接回來，避免憾事發生。

根據陸媒報導，中國動物園協會的工作人員指出，依照他們先前的計劃，相關專家已經出發前往美國，若手續辦理順利，丫丫將提前回國。

工作人員還說，「關於樂樂回國手續還在辦理，我們這邊專家出發的具體時間還沒有確定。」另外，也有知情人士透露，專家預計出發時間定在2月底。

「丫丫」與「樂樂」2003年一起抵達美國孟菲斯動物園開始旅美生涯；2013年，兩隻貓熊為期10年的租借期結束後，孟菲斯動物園與中國動物園協會簽訂協議，將租借期再延長10年；2022年12月21日，孟菲斯動物園宣布，將把旅美大貓熊「丫丫」和「樂樂」歸還中國，結束20年的租借期。