高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

▲高雄籍「聯昇發」漁船 。（圖／漁業署提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄籍「聯昇發」漁船（CT4-2896）於印度洋公海作業，於21日下午起失聯，船上有1名台籍船員及15名印尼籍船員，漁業署已尋求該海域鄰近國家協助搜救，同時協調於附近海域作業之我國籍船隻就近協尋。

而另一艘東港籍「昇豐128號」鮪釣漁船2月18日凌晨2時於太平洋公海失聯迄今，雖經相關船隻搜尋，也未有進一步訊息，讓家屬很憂心。

漁業署表示，漁業署漁業監控中心於2月23日下午接獲「聯」船船方家屬通報，自2月21日起即無法與「聯」船取得聯繫，漁業署隨即洽請外交部及國家搜救指揮中心尋求該海域鄰近國家協助搜尋，漁業署並同時協調失聯海域附近作業的7艘我國籍漁船前往協尋。

漁業署說，「聯」船係經許可赴印度洋海域作業漁船（船全長29.70公尺；船噸位98噸），船上計有16名船員，分別為1名臺籍船員及15名印尼籍船員。該艘漁船於去(2022)年10月7日自模里西斯路易士港出港作業。

船方家屬於2月23日上午，尚與漁業署聯繫「聯」船海上轉載相關事宜，惟至當日中午，船方家屬再次聯繫漁業署，表示船隻失聯。漁業署進一步查證，「聯」船船位回報器（VMS）自動回報至2月19日12時，續由船方以書面回報船位至2月22日0時，惟至23日船方家屬向漁業署通報與「聯」船失聯。

漁業署已密切與船方家屬、外交部、國家搜救指揮中心及於附近海域協尋之作業船隻保持聯繫，以提供船方協尋情況資訊及最及時之協助。