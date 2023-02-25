跟麻吉喝酒暢聊整夜…醒來內褲反穿　她翻筆記本見14字崩潰

▲男子指侵暗戀對象，在筆記本寫下14字告白後離去。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名男子阿輝（化名）與女性朋友小花（化名）在租屋處吃完晚餐、喝酒後，見小花服用安眠藥熟睡時，阿輝竟伸狼爪指侵得逞，隔日早上她發現內褲反穿，筆記本內還寫著「對不起，因太喜歡你才這樣，我的錯」，立刻驗傷提告。高雄地院依乘機性交罪處阿輝3年6月。

判決指出，2021年1月10日下午5時許，阿輝前往小花在高雄前鎮的租屋處，2人一起吃晚餐、喝酒，結束後小花覺得睏了想睡覺，讓阿輝回家，但阿輝卻堅持想聊天，小花為了讓他覺得自己真的想休息，刻意在他面前服用安眠藥及抗憂鬱等藥物，吃藥後小花也不斷要求阿輝離去，之後便進入睡夢中，但阿輝反而認定有機可乘，竟色性大發，褪去小花內褲性侵得逞，隨後離去。

小花隔天早上10時許從睡夢中醒來，發現自己內褲反穿且下體刺痛，翻開桌上凸起的筆記本一看，阿輝留言寫下「對不起，因太喜歡妳才這樣，我的錯」，小花氣得前往驗傷報警。

法官根據驗傷報告結果，小花的傷勢並非單純撫摸所致，審酌阿輝性別觀念偏差，犯後猶否認犯行，所為實不足取，依乘機性交罪處3年6月。可上訴。