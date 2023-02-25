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地方 地方焦點

金門「9級陣風」巨樹連根拔起　助長雜草火警燃燒1600平方米

記者林名揚、林彥臣／金門報導

離島金門受到大陸冷氣團影響，這兩天金門風速都比較強，25日陣風更在9級以上，在陣風吹襲之下，金門金沙鎮路邊巨樹連根拔起，造成青嶼與官澳之間的道路暫時無法通行，巨樹連根拔起，同時壓斷電線桿！雙線均無法通行！目前道路搶修中！而在金沙洋山淨水廠也發生雜草火警，在強風助勢下現場燃燒面積1600多平方米，出動金湖、金沙兩大分隊，消防車7台20多警消搶救中。

▲▼金門「9級陣風」巨樹連根拔起　助長雜草火警燃燒1600平方米。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門「9級陣風」巨樹連根拔起　助長雜草火警燃燒1600平方米。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲▼金門「9級陣風」巨樹連根拔起　助長雜草火警燃燒1600平方米。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局第二大隊副大隊長董紀瑋表示，25日下午4點41分獲報在「洋山淨水廠」附近有野火火警發生，消防局總計派遣7車12人到場搶救，到場粗估燃燒面積約1600平方公尺，現場有一個8平方公尺的工寮，已全面燃燒。

消防局呼籲，在田野進行營火燃燒時，務必完成申請程序，人離開時，務必做到「人離火熄」，因為在東北季風助長下，火勢容易快速蔓延，本次火災所幸消防局迅速搶救，確保周邊大量網室未受波及。

▲▼金門「9級陣風」巨樹連根拔起　助長雜草火警燃燒1600平方米。（圖／記者林名揚翻攝）

金門氣象站表示這幾天金門平均風6級，陣風9級，晚上還有可能再更強一些的強陣風。請大家出門多注意安全，留意樹枝之類的掉落物。風速增強的同時，溫度也會有明顯的下降，也請大家做好保暖。

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