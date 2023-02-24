八里輪胎廠燒18hrs！消防徹夜輪班還出動怪手　飄惡臭業者慘了

▲新北市八里輪胎工廠昨23日下午，疑似因機台不慎起火，燒出大量毒氣 ，殘火燒了足足18小時。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市八里觀海大道「顯祥科技公司」輪胎工廠昨23日下午，疑似因機台不慎起火，造成廠房燃燒並產生大量臭氣，輪胎廠連續燒了18小時，直到今天上午8時許才撲滅，近百名消防員累慘了；此外，火災燒出的陣陣臭氣往八里以東及林口、五股吹，但因業者第一時間並未通報，環保局將對業者開罰。

「顯祥科技」輪胎廠23日發生火警，據當地居民表示，聽聞逃出來的員工說在用輪胎的時候，機具突冒出火花，不久便發生大火，共有4人送醫，其中一名燒到臉的員工是台灣人，其餘3人是外籍人士。

大火發生後，新北消防局派出百名消防員、多輛車輛到場滅火。據資深消防員表示，輪胎因溫度過高焦融在一起、內部溫度很高，若殘火沒有用好，一不小心又會死灰復燃，因此消防員全都不敢大意。這場輪胎廠大火足足燒了18小時，深夜由各分隊輪流值班滅殘火，直到今天上午9時許才完全撲滅。

此外，消防局更是罕見出動2台怪手，目的就是要挖、扯開黏在一起的輪胎，再進行降溫動作。消防局表示，每個時段會有4個分隊、近50名弟兄一起協助，而這場火警讓100多名弟兄晚上徹夜輪班。

除了殘火難纏以外，輪胎廠燒出的臭氣更是令人懊惱，對此，新北市環保局也開罰了！環保局表示，該公司因突發火警事故，大量排放空氣污染物，負責人未立即採取緊急應變措施，且未於1小時內通報主管機關，已涉及違反空氣汙染防制法規定，將依法告發，最重處新臺幣10萬元以上，2000萬元以下罰鍰。

環保局補充，火警當下，接獲通知後立即派員前往監測空氣品質狀況，當時風向為北風，風速為2.4m/s，稽查員於下風處以手持式儀器進行硫氧化物、揮發性有機物及硫化氫等監測，第一時間未有明顯異常數值。

另，在空品微型感測器PM2.5濃度監測方面，因火災時風向為北風關係，於下風處的五股及林口等一帶一度達紅色警示，昨已立即通報當地居民建議非必要暫時勿外出、關閉門窗，並經持續監控至火勢撲滅，空氣品質已恢復正常。