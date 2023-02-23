本月第3隻！瀕危「窄脊露脊鼠海豚」金門狗嶼灣擱淺死亡

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊所屬第一機動巡邏站於本(2)月18、19及今(23)日，分別於金門縣金湖鎮峰上灣、金沙鎮田埔及狗嶼灣岸際實施巡查時，發現死亡鯨豚共計3隻，確認皆為「窄脊露脊鼠海豚」，但死因不明，後續由相關單位人員帶回處理。海巡署呼籲，若民眾發現有鯨豚攔淺狀況，請立即撥打118免費專線報案以利救援。

▲海巡署於今早在金門縣狗嶼灣岸際發現鯨豚屍體，2月至今累計死亡鯨豚共有3案，死亡原因不明。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

本（2）月18日下午5時許，海巡隊巡邏人員於金門縣金湖鎮峰上灣實施岸際巡查時，發現1隻死亡鯨豚，另又分別於19日及今(23)日早上8時許，接續發現死亡鯨豚。海巡隊隨即通報金門縣水產試驗所、金門縣野生動物救援暨保育協會、中華鯨豚協會及海保署第十二（金門）海洋保育工作站派員協助處理，經動保協會檢視後，確認皆為瀕危的「窄脊露脊鼠海豚」，死亡原因無法確認，並由動保協會採樣帶回檢驗，其餘殘體就地掩埋。

據了解，窄脊露脊鼠海豚喜歡在淺水環境棲息，非常容易受到人類活動影響。海巡署呼籲，保護保育類動物是每個人民的責任，應積極地愛護我們生存的環境，重視在地海洋生態與永續漁業資源維護。若民眾有遇到鯨豚攔淺狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間前往救援！