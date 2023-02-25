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降雨亂連假首日！北部3縣市大雨特報　警戒區出爐

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

強烈大陸冷氣團南下，東北季風影響，氣象局今(2/25)中午12時20分發布大雨特報，提醒民眾外出留意。

氣象局表示，東北風影響，台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，外出請注意。

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大雨特報
影響時間：25日下午至25日晚上
大雨：基隆北海岸、台北市山區

▲▼天氣 寒流 低溫 下雨 濕冷 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中部以北天氣濕冷。（圖／記者屠惠剛攝）

根據氣象局預報，今天受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也偏冷，清晨台南以北及宜蘭低溫約12到14度，其中新北有局部10度以下低溫，至於其他地方低溫在15至18度，白天北台灣氣溫回升有限，高溫只有13到15度，其他地方和昨天相比也有所下降，中部及花東高溫約17到20度，南部則在23至25度。

氣象局指出，桃園以北、東半部地區及竹苗山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部降雨會較為持續，其他則為多雲到晴。

明天周日（26日）同樣受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及東北部低溫11、12度，其他地方13到15度，北台灣高溫不超過15度，其他地區普遍也只有20度左右，高屏則可以來到23至25度。

降雨部分，明天北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；此外，中部以北、東北部及東部高山山區道路請慎防結冰或路面濕滑，留意霧淞、結霜現象；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

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