台東最新必逛！「閃閃PARK」匯集13家攤商　2／25正式開幕

▲「閃閃PARK」今開幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府結合慢經濟，改造鐵花新聚落旁閒置空間，打造全台獨有「閃閃PARK—台東快閃實驗場」，25日盛大開幕，匯集13間全台各地風格攤商、餐車，推出台東限定商品，還有精采樂團表演，帶來互動式環境劇場體驗。

「閃閃PARK」最大亮點是縣府攜手無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊共同設計「無印良品小屋」，小屋本身完全使用台灣柳杉材，以可變性與泛用性高為核心設計。即日起將由福灣巧克力、魚刺人雞蛋糕、白鬍子- Milk Beard 鮮奶霜淇淋專賣店、璞草園、山嶼山戶外選物等台灣原創品牌進駐至3月21日，為大家帶來具台東風味的期間限定產品及活動，開幕月營業時間：周一至周四16:00-21:00、周五至周日14:00-22:00，每周三固定公休，歡迎大家一起來參觀。

現場也舉辦「從小屋開始的生活創造」展覽，期待訪客在參觀的同時，喚起永續與理想生活的思考。開幕月期間將不定期推出快閃活動，詳情追蹤「閃閃PARK」粉絲專頁：https://www.facebook.com/TaitungShinyPark 。