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彰明電子揪團捐助學生買好書　許淑華鼓勵學生惜福分享

▲善心企業彰明電子揪團捐助學生自購好書。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲善心企業彰明電子揪團捐助學生自購好書。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

繼去年捐贈草屯、炎峰國小部分學童文具，素有良善愛心企業美譽的南投縣彰明電子，今年號召19家友好企業，擴大提供土城、坪頂、平林、雙冬四所國小全部133學生，每人800元額度的好書文具捐助活動，並且特別設計讓學生到書局學習自己選購喜愛、需要的書籍文具，24日捐贈雙冬國小50位學生場次，縣長許淑華親自到場陪伴學生一起挑選購買好書、文具。

許淑華指出，非常感謝彰明電子號召19個企業團體揪團做公益關心孩子的教育及學習，希望未來能透過這樣細緻小愛的散播，一步步讓大愛的善力遍布南投縣每個角落，她欣慰看到孩子們都事先做好功課想好喜愛的世界名著、童書或繪本，相信孩子們在自己選購好書的過程和閱讀好書都能受惠獲益，也特別提醒孩子們知福惜福認真學習，更要不忘和同學分享自己的好書，多元閱讀拓展視野。

▲善心企業彰明電子揪團捐助學生自購好書。（圖／南投縣政府提供）

彰明電子為了讓孩子們找到買到自己想要的好書和文具，不惜出動員工，採取二對一陪買的模式，讓從小一到小六的雙冬等校學生，都懂得如何善用800元捐助額度，買到自己最需要的好書和文具。

此次活動贊助單位還包含政達聯合會計師事務所、源力生技化妝品有限公司、日寶醫療器材、詮通廣告、嘉新通訊、南神屋、草屯農會、萊特休閒事業、依德補習班、飛瑜新境、飾鴻實業有限公司、麗家油漆工程行、老董一品香、千葉茶行、浤富數位、欣大和有限公司、初音國際室內設計有限公司、益成木業社、墊腳石圖書文化廣場；縣議員林儒暘、唐曉棻也到場分享孩子們興高彩烈買書挑文具的喜悅。

為感謝善心企業對學生的關愛，許淑華逐一致贈感謝狀給彰明電子等企業團體，感謝各界共同關心孩子的學習與成長。

▲善心企業彰明電子揪團捐助學生自購好書。（圖／南投縣政府提供）

彰明電子每年除了贊助南投燈會、也舉辧聖誕點燈公益活動，並且經常號召縣內企業，辦理各項公益活動，這次捐贈文具活動發起後，也立即獲得19個企業團體的響應，起到「抛磚引玉」的作用，由於各個贊助單位的愛心，嘉惠更多縣內學子。

這次活動邀請小朋友親自到書局選購文具，還特別安排遊覽車接送，回程還有麥當勞可以吃，實在相當貼心，墊腳石書局老闆孫茂勝也送給每位學生1個撲滿。看到學生的臉上都掛著滿足笑容，感受到各界的關愛，活動真的非常成功。

彰明電子經理邊慶周說，秉持「積沙成塔、小愛轉大愛」的公益理念，公司辦理節日餐會、尾牙等活動時，都會鼓勵同仁將獎金轉為小額捐贈善款，公司也一併提撥相對金額，累積一定額度的善款後，再由同仁發揮創意發想各種公益活動。最令他感到欣慰的是，他一旦在群組「揪團」做公益，馬上會獲得友人及各企業團體「秒殺」響應，以此次活動為例，費用預算約13萬元，訊息發布後，各善心企業非常支持，在很短的時間內達標，金額雖然不多，重要的是傳達一份善心，將公益理念散布出去，且讓同仁參與助人之樂。

雙冬國小校長蘇裕祿說，新課綱強調核心素養教育，強調將生活化情境融入教學，學校把這次活動融入課程當中，請老師用心製作「學習單」，教導學生事前規劃「採購清單」，教導數學計算及正確的理財觀念，並學會感恩及善用社會的愛心資源。蘇校長說，學校位處較偏遠，到市區採買物品比較不便，有些學生甚少有機會到大型書店，藉由這次活動，學生得以備妥開學所需的文具，提升學習，也感受到社會的愛心溫暖。

「聽到回程還有麥當勞可以吃，學生開心極了！」彰明電子員工趙珍妮說，手機平板興起，看課外書的時間減少，為了鼓勵閱讀，規定每人至少要購買1本書，更出動同事陪伴每位學生，提供購買建議。考量學生安全及便利性，到書局的來回以遊覽車接送，希望透過活動，讓學生開心迎接新學期，學習更有動力。

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