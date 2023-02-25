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大陸 大陸焦點 特派現場

香港28歲名媛遭分屍！被載走最後身影曝光　駕駛身份竟是他

記者趙蔡州／綜合報導

香港大埔龍尾村22日發生殺人分屍事件，28歲名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳日前失蹤，不料警方24日在龍尾村找到她的屍體，全身遭肢解分屍。警方調查，蔡女當天原本要到大埔科學園，接與前夫所生的女兒放學，不料在住所坐上前夫哥哥的車子後從此失聯，監視器畫面也清楚拍下她的最後身影。

▲▼香港28歲名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自ig）

▲香港28歲名媛蔡天鳳最後身影曝光。（圖／翻攝自IG）

根據《香港01》報導，蔡天鳳21日下午2時許一如往常一樣，準備從加多利山的住所前往大埔科學園，接送與前夫所生的女兒放學，當時她的私人司機就是前夫的哥哥，沒想到上車後從此失聯。監視器拍下的最後身影照可以看見，她當時身穿白色上衣與長褲，手上則提著一個白色包包及黑色紙袋。

蔡天鳳失蹤後，她的親友發現遲遲聯繫不上人，趕緊報警求助。由於事件疑點重重，西九龍總區重案組接手案件後，認為蔡女遇害可能相當高，遂循「謀殺」方向展開調查，不料24日在龍尾村找到她的屍體，這時她的屍體已遭肢解，且頭顱被藏於地下室的冰箱中，屍身疑似曾遭烹煮，屋內亦發現烹煮工具。

▲▼香港28歲名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自ig）

▲香港警方目前已逮捕蔡女前夫的爸媽及胞兄，認為3人涉嫌殺人分屍。（圖／翻攝自IG）

蔡天鳳早年與前夫結婚並育有2子女，離婚後與現任丈夫、譚仔米線創辦人的兒子於2016年12月結婚，婚後仍有照顧前夫及其家人，不料前夫家有人貪得無厭，經常找她索討金錢花用，懷疑有人因金錢糾紛動了殺機。警方認為，蔡女前夫、爸媽、前夫胞兄殺人嫌疑重大，目前逮捕其中3人，前夫仍逃逸在外。

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