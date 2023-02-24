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免費沒了！長者、幼兒快篩領取2月28日截止　3／1起只剩實名制用買的

▲▼快篩實名制上路第一天，各地配合藥局不到發放時間門口就排滿等著購買試劑的民眾，有限的數量一下就被購買一空。（圖／記者湯興漢攝）

▲藥局提供長者、幼兒免費快篩僅提供到2月28日為止，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

免費快篩快沒了！中央流行疫情指揮中心今（24）日晚間宣布，0-6歲學齡前幼兒及65歲以上長者免費家用抗原快篩試劑，將如期至今年2月28日停止免費領取，請符合領用資格尚未領取的民眾，儘快持健保卡領取。另3月1日起，實施第十一輪家用抗原快篩試劑實名制，民眾可持健保卡購買。

國內新冠疫情逐漸趨緩，指揮中心日前已經宣布，從3月1日起停止提供入境人員及確診者密切接觸者家用抗原快篩試劑，今（24）日進一步宣布，第七輪0-6歲學齡前幼兒及第五輪65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑部分，將如期至今年2月28日停止領取，請符合該輪資格尚未領取的民眾，儘快持健保卡領取。

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指揮中心發言人羅一鈞表示，免費快篩暫時提供到2月28日為止，從3月1日起則還有實名制快篩以及其他自費快篩，可自各通路購買，如果後續疫情又有變化，會再評估是否提供免費快篩。

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情,羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組 。（圖／記者李毓康攝）

▲快篩實名制，資料照。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心同時也宣布，3月1日起實施第十一輪家用抗原快篩試劑實名制。目前實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，維持每輪購買週期1個月，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，每份500元，購買份數至多可購買6份(30劑)，並可分次(次數不拘)購買(可代購)。

指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,290家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。

指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。

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