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循環健康黑科技　科樂思攜手南紡推出洸動能紗線！

▲全球首創循環健康黑科技，科樂思X台南紡織攜手推出洸動能紗線，高機能性產品於近日問世。（左為台南紡織集團總經理王立範 、右為科樂思執行長歐陽昆）

▲全球首創循環健康黑科技，科樂思X台南紡織攜手推出洸動能紗線，高機能性產品於近日問世。（左為台南紡織集團總經理王立範 、右為科樂思執行長歐陽昆，林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

循環健康品牌科樂思KOLLOS攜手台南紡織集團，推出共同研發的洸動能紗線，共創循環健康產業台灣之光！

科樂思研創洸動能健康科技，成功突破紗線製程3大里程碑，遠紅外線製程放射率在常溫下達94~99%，能夠促進血液循環，比一般石墨烯材料更專業、健康、與安全！

該科技除獲得醫護專業肯定，更通過工研院、TTRI、SGS、行政院原子核能委員會等國內外權威機構檢測認證，結合人因工學推出洸動能護芯襪、洸動能健康樂活內褲、洸動能醫療級護具等健康、保健、護理的全方位產品，提供藉由穿戴的方式，促進循環健康舒緩疲勞的新選擇！

▲全球首創循環健康黑科技，科樂思X台南紡織攜手推出洸動能紗線，高機能性產品於近日問世。（左為台南紡織集團總經理王立範 、右為科樂思執行長歐陽昆）

科樂思指出，致力打造最乾淨的遠紅外線，嚴選CZ鋯鑽等精密晶石結合成複合礦鑽，透過精細多方晶體結構的晶格轉移動能，不同相變下皆能百分百完整保有99％遠紅外線。洸動能健康科技，其能量強度比一般石墨烯材料更完整安全合適，有效提高循環健康與舒緩疲勞痠累，深獲醫護團隊與科技研發單位肯定。

台南紡織集團總經理王立範表示，南紡相當鼓勵創新，透過與成長動能豐沛的新創公司科樂思合作，持續研發遠紅外線洸動能紗線與應用產品、提升整體紡織健康產業的緊密合作與穩定產能，共創循環健康新藍海。

科樂思與南紡集團強強聯手突破3大里程碑，洸動能科技X紡織跨界共創循環健康新藍海！為台灣紡織產業揭開研發應用新序幕，希望透過健康科技產業的資源傾注，為大眾生活提供更深層乾淨安全的循環健康新選擇。

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