長輩遭仇家電擊　他開槍解圍奪命！無期改判18年定讞

▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者黃哲民／台北報導

台南男子謝啓文2021年深夜陪長輩與張姓男子談判，見長輩遭對方持電擊棒電得邊跑邊叫，急忙拿出土造鋼管槍想解圍，卻一槍擊斃企圖奪槍的張男，到案還被查出他雖從無前科，卻坐擁4把改造槍彈，謝男企圖辯稱正當防衛而過失致死，但因他拿出100萬元求和解被拒，二審認定他已有彌補過錯的誠意，將他所犯殺人、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪從無期徒刑合併改判為18年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，本案源於謝啓文(20多歲)女友母親的同居男友楊男，和同樣從事漁撈工作的張男(30多歲)因弄壞漁網起糾紛，雙方請共同朋友當調人，相約2021年9月29日深夜11點多，在台南市七股區一處空地碰面談判，謝男因疫情失業投靠楊男一起工作、情同父子，陪楊男開小貨車赴約壯膽。

不料最晚到場的張男剛抵達，不由分說就拿1支電擊棒追著楊男狂電，在場調人拉都拉不住，楊男在大馬路上邊跑邊叫救命，謝男趕緊拿出藏在車內的1把土造鋼管槍，衝來指著張男想解圍，張男轉而拉扯謝男企圖爭搶，眾人原以為只是1根黑漆漆的鐵管，混亂中突然「砰」一聲，槍膛內1顆霰彈被擊發，射進張男右上腹部。

張男血流如注倒地，緊急送醫搶救，但張男肺、肝等內臟撕裂傷加上骨折大出血、傷勢嚴重，住院搶救至次月(10月)3日，仍因多重器官衰竭不治。

謝男到案被羈押，被查出他雖無前科，卻從2014、2015年間，就暗藏包括兇槍在內的4把改造槍彈。謝男承認開槍殺害張男，但辯稱雙方拉扯時不慎擊發、應算過失致死，且當時為了解救長輩，所以構成正當防衛。

楊男幫謝男求情，表示事發前張男三番兩次到家裡鬧事、數度放話要他出來「輸贏」，事發時他不想跟張男計較，但閃躲約20公尺，張男緊追不捨，謝男為了救他而闖禍。

法官指謝男所用兇槍結構為前後2截鋼管，用力將後截鋼管往前撞擊組合前截鋼管就可擊發，謝男明知當時霰彈已上膛、處於備戰狀態，仍將槍口對準張男正面，可見謝男心存即使擊殺張男也無所謂的不確定殺人故意，不能主張正當防衛企圖減刑。

一審認為謝男犯行造成無可挽回的遺憾，但非十惡不赦之人，且為搭救長輩而開槍殺人、罪不及死，依殺人罪與《槍砲條例》非法持有非制式手槍罪，合併判處謝男無期徒刑、褫奪公權終身，併科罰金12萬元。

謝男上訴認罪求輕判，請家人幫籌100萬元交給張男父母欲和解，被張家退回。二審認為謝男從事漁撈月入約3萬元，100萬元對他不是小數目，可見已有彌補過錯的誠意，加上謝男童年父母離異，在單親家庭缺乏母愛，脾氣易衝動，本案並非預謀殺人，也沒繼續追殺負傷倒地的張男，「手段尚非殘忍」。

二審據此將謝男所犯殺人罪從無期徒刑改判為15年徒刑，連同被判刑6年的非法持有非制式手槍罪，合併應執行18年徒刑、褫奪公權8年，仍併科罰金12萬元，最高院駁回檢方請求重判的上訴定讞。

張男父母認為謝男認罪與求和解都是假情假意，目的僅想輕判，2老不甘晚年失去至親依靠，對謝男提起附帶民事求償共1445萬餘元，民事一審判謝男須賠共1161萬餘元，可上訴。