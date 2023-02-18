偏僻山谷種大麻...花蓮毒品集團裁了　攻堅瓦解7人暴力集團

▲▼花蓮警攻堅逮捕不法暴力集團計7嫌，並查扣西瓜刀、棍棒等刀械一批。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警局13日起在檢察官指揮下，由刑事警察大隊及花蓮、吉安、鳳林等分局共同執行肅毒掃黑，瓦解以杜嫌為首之暴力犯罪集團，共計拘提犯嫌7人、搜索9處所，查扣西瓜刀、棍棒等刀械一批，以及二級毒品大麻；另瓦解由黃嫌等4人所組成之大麻栽種集團，查獲大麻活株6株、大麻研磨器及栽種工具等一批。

專案小組調查，以杜嫌為首的暴力犯罪集團平日好勇鬥狠，經常無故糾眾持械毆打被害人，導致被害人傷重送醫行徑相當囂張；而以黃嫌為首之大麻栽種場，則企圖以偏僻農地掩護栽種大麻並伺機圖利，警方獲知杜嫌及黃嫌等人之惡行後立即組成專案小組，經多日綿密蒐證，埋伏跟監，兵分多路逮捕杜嫌等11人到案，全案依違反組織犯罪防制條例、傷害、妨害秩序、毒品危害防制條例等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，首要目標杜嫌經檢察官訊後認犯罪情節重大向法院聲請羈押獲准。

▲▼瓦解黃嫌等4人之大麻栽種集團，查獲大麻活株6株、大麻研磨器及栽種工具等一批。

警察局長呂世明日前履新上任宣示：花蓮是國際級觀光大縣首重治安平穩，不容許任何不法黑道幫派及毒品等犯罪侵害人民生命財產安全。

呂世明上任後一連破獲黑幫及毒品案件，將杜嫌等11人逮捕歸案，並表示，打擊是一波接著一波絕無停歇，尤其針對任何不法案件均深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，斬斷金流，掃除毒品危害，瓦解犯罪集團，提醒民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，共同維護社會治安。

花蓮縣長徐榛蔚特別重視掃黑、打詐、緝毒、肅槍等治安工作，列為施政重要一環，得知警方破案後立即頒發慰問金鼓勵警察同仁積極破案維護本轄治安，記者會當天邀集各級學校校長到場認識大麻活株，就其外觀、氣味等實際體驗認識，請各校加強反毒宣導，防範毒品進入校園，共同宣誓無毒校園，將毒品趕出校園。

