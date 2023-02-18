　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偏僻山谷種大麻...花蓮毒品集團裁了　攻堅瓦解7人暴力集團

▲▼花蓮警攻堅逮捕不法暴力集團計7嫌，並查扣西瓜刀、棍棒等刀械一批。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮警攻堅逮捕不法暴力集團計7嫌，並查扣西瓜刀、棍棒等刀械一批。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警局13日起在檢察官指揮下，由刑事警察大隊及花蓮、吉安、鳳林等分局共同執行肅毒掃黑，瓦解以杜嫌為首之暴力犯罪集團，共計拘提犯嫌7人、搜索9處所，查扣西瓜刀、棍棒等刀械一批，以及二級毒品大麻；另瓦解由黃嫌等4人所組成之大麻栽種集團，查獲大麻活株6株、大麻研磨器及栽種工具等一批。

▲▼花蓮警攻堅逮捕不法暴力集團計7嫌，並查扣西瓜刀、棍棒等刀械一批。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

專案小組調查，以杜嫌為首的暴力犯罪集團平日好勇鬥狠，經常無故糾眾持械毆打被害人，導致被害人傷重送醫行徑相當囂張；而以黃嫌為首之大麻栽種場，則企圖以偏僻農地掩護栽種大麻並伺機圖利，警方獲知杜嫌及黃嫌等人之惡行後立即組成專案小組，經多日綿密蒐證，埋伏跟監，兵分多路逮捕杜嫌等11人到案，全案依違反組織犯罪防制條例、傷害、妨害秩序、毒品危害防制條例等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，首要目標杜嫌經檢察官訊後認犯罪情節重大向法院聲請羈押獲准。

▲▼花蓮警攻堅逮捕不法暴力集團計7嫌，並查扣西瓜刀、棍棒等刀械一批。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼瓦解黃嫌等4人之大麻栽種集團，查獲大麻活株6株、大麻研磨器及栽種工具等一批。

警察局長呂世明日前履新上任宣示：花蓮是國際級觀光大縣首重治安平穩，不容許任何不法黑道幫派及毒品等犯罪侵害人民生命財產安全。

▲▼花蓮警攻堅逮捕不法暴力集團計7嫌，並查扣西瓜刀、棍棒等刀械一批。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

呂世明上任後一連破獲黑幫及毒品案件，將杜嫌等11人逮捕歸案，並表示，打擊是一波接著一波絕無停歇，尤其針對任何不法案件均深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，斬斷金流，掃除毒品危害，瓦解犯罪集團，提醒民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，共同維護社會治安。

花蓮縣長徐榛蔚特別重視掃黑、打詐、緝毒、肅槍等治安工作，列為施政重要一環，得知警方破案後立即頒發慰問金鼓勵警察同仁積極破案維護本轄治安，記者會當天邀集各級學校校長到場認識大麻活株，就其外觀、氣味等實際體驗認識，請各校加強反毒宣導，防範毒品進入校園，共同宣誓無毒校園，將毒品趕出校園。
 

ET快訊
冷氣團低溫下探12度！　最冷時間曝
快訊／先捐6億！　土耳其賑災善款規劃曝
粉紅超跑回鑾狂飆突煞車！　原來是「看見他們」
「雨水」來了！　專家曝1生肖：財運超旺
快訊／知名「環保青年鬥士」病逝　享年44歲
妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭全班霸凌！師冷回1句
陳宗彥站錯邊淪砲灰？　她點名「2個王」沒事還升職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

未保持安全距離釀禍！國3大溪埔頂隧道3車追撞　一度回堵5km

白沙屯媽祖回鑾！香客穿越馬路遭補給車撞飛　手腳骨折送醫

「洗手機」詐3000萬！1人公司勾中華電信女內鬼　判賠1764萬

偏僻山谷種大麻...花蓮毒品集團裁了　攻堅瓦解7人暴力集團

快訊／國1南下高雄路竹段「5車追撞」！佔用內車道…車流回堵4km

女師滾上人夫狂寫性愛日記！正宮氣到摔下樓　向狐狸精索賠反而慘

新竹市「大湳雅公園」縮水　投了700萬又解約！議員要求說明

2歲男童被抱進廁所！回家臉腫委屈吐「老師捏的」　家長怒報案

鄭家純捲「小三」挨罵香爐妹+騷貨　3網友被起訴急道歉賠錢

新竹空軍2士兵網上炫耀有槍還販賣　最美休息站落網畫面曝

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

未保持安全距離釀禍！國3大溪埔頂隧道3車追撞　一度回堵5km

白沙屯媽祖回鑾！香客穿越馬路遭補給車撞飛　手腳骨折送醫

「洗手機」詐3000萬！1人公司勾中華電信女內鬼　判賠1764萬

偏僻山谷種大麻...花蓮毒品集團裁了　攻堅瓦解7人暴力集團

快訊／國1南下高雄路竹段「5車追撞」！佔用內車道…車流回堵4km

女師滾上人夫狂寫性愛日記！正宮氣到摔下樓　向狐狸精索賠反而慘

新竹市「大湳雅公園」縮水　投了700萬又解約！議員要求說明

2歲男童被抱進廁所！回家臉腫委屈吐「老師捏的」　家長怒報案

鄭家純捲「小三」挨罵香爐妹+騷貨　3網友被起訴急道歉賠錢

新竹空軍2士兵網上炫耀有槍還販賣　最美休息站落網畫面曝

日本世界遺產驚見「黑衣男浮屍」！　半身腐爛漂湖面

白宮：瓦格納集團死傷已逾3萬　半數士兵死於巴赫姆特之戰

羅國龍不是測試對手　高孝儀：最好一起留下來

研究：擇偶條件「男重視外表、女在意金錢」　1特質也並列

好好的對待膝關節！退化性關節炎復健保養　北榮桃園分院報您知

竹市爺奶有口福　竹市升級全口活動假牙補助

快訊／北韓發射不明彈道飛彈！　飛行1小後落海

球星不愛灌籃大賽　卡特爆料聯盟曾開價邀詹皇、布萊恩參賽

南警白河警分局後壁分駐所所長交接　所長胡家維具刑事長才

楊子儀「轉性」愛上暗戀學弟的女友！失去2摯愛掩面痛哭

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

社會熱門新聞

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

即／疑停樹蔭下出事　女騎士追撞倒地失去心跳

「小芸有空嗎」　陳宗彥爆召妓對話全文曝光

竹聯和堂宜溪開50桌宴客　選這地點原因曝

白沙屯媽祖回鑾！香客穿越馬路遭撞飛　手腳骨折送醫

陸軍情侶私密片瘋傳　全面清查手機「接觸者」

少校外遇莒光甜心被正宮抓　遭5大過開鍘

補好身子戰鬥人妻！小王爽喊：幫妳更濕

台版N號房！拐數百女子拍淫片　色男過年獄中身亡

空軍2士兵涉賣槍枝　警台中清水休息站逮人

檢10年前就想辦陳宗彥！法務部回應了

龍舟天菜入選亞運培訓隊　母淚：最好的禮物

淫狼攝影師下藥！女模「斷片」驚醒全裸趴跪

更多熱門

相關新聞

「試車色狼集團」出沒！挑黑絲女業代下手

「試車色狼集團」出沒！挑黑絲女業代下手

雙北地區近日出現專挑車廠黑絲女業代下手的犯罪集團，幾名男子透過網路挑選正妹女業代，隨後以假看車、真性騷的方式作案，導致業界內人心惶惶，已有業者發出公告，要女業代別單身赴約試乘。據悉，目前有一名女子被透過訊息騷擾，決定提告，詳細受害人數仍待查證。

水餃店暗藏職業賭場警強力攻堅逮27人

水餃店暗藏職業賭場警強力攻堅逮27人

政府打詐再出手　法務部擬再增訂條文

政府打詐再出手　法務部擬再增訂條文

海地多名員警遭黑幫殺害　警察闖機場向總理抗議

海地多名員警遭黑幫殺害　警察闖機場向總理抗議

南韓破獲「大麻供應鏈」！財閥、演藝圈涉案

南韓破獲「大麻供應鏈」！財閥、演藝圈涉案

關鍵字：

掃黑肅毒攻堅不法集團大麻黑幫

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

「全壓00878」等於月收租9千　她喊划算！內行搖頭

快訊／知名作曲家自轟身亡！

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

陳艾琳3歲女兒「被拒絕登機」只好回家！

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

4大超商補班優惠「1元喝美式、拿鐵」

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面