潮州警3合1講座登場　只要談到「錢」就要提高警覺　

▲潮州警分局前往畢嘉士社會福利基金會辦理防詐騙等三合一講座 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

社會金融詐騙、毒品事件、交通事故天天上演，近日潮州警分局前往財團法人屏東縣私立畢嘉士社會福利基金會辦理防詐騙、反毒品、交通安全三合一講座，員警將反詐騙、反毒、交通安全用淺顯易懂之圖案、影片加深對象防制犯罪觀念。

這項活動，參與對象多為失能、失智長者、獨居長者，預防觀念與警覺性相對薄弱，強化預防觀念建立良好知識，守護自身身體及財產安全顯得重要。

警方表示，詐騙集團趁防疫期間該機會變本加厲地進行詐騙，「5要關鍵詐騙話術」:詐騙手法有高薪包吃包住機票-要你出國；保證獲利、穩賺不賠-要你投資；購物客服、國稅局-要你操作ATM；健保局、警官、檢察官-要監管你帳戶；愛情降落、貨物卡關、急需錢救急-要你匯款等以上是常見的詐騙話術。

詐騙集團也假借模仿名人臉書特徵，刊登索取「免費」投資課程資訊的廣告，假藉投資名目真詐騙民眾錢財，警方呼籲民眾官方臉書粉絲團會有小藍勾認證，請勿貪小便宜，天下沒有白吃午餐，「免費」的最貴。

警方表示，無論透過網路、簡訊、LINE只要談到「錢」，請大家務必提高警覺，牢記冷、確、查(等待熱茶冷卻後再飲用)口訣，情緒冷靜、確定對方身分、再次查證，有任何關於疑問，立即撥打165反詐騙專線，避免掉入詐騙集團的陷阱。

交通安全方面，提醒用路人重視「路口安全」，以「車輛慢看停、行人停看聽」，呼籲大家一起遵守路口交通秩序，以減少交通事故的發生；另外，騎乘微型電動二輪車須年滿14歲、戴合格安全帽、不得載人、不得超速（時速25公里以下）、不可酒駕等相關規定，另外車輛集體競速，超速甩尾等行為已違反危險駕車，呼籲駕駛切勿以身試法，以策安全。

潮州警分局強調，避免詐騙的圈套，最重要方式是「主動查證」，簡單的主動查證動作，就可以避免詐騙危機，希望大家都可以增加反詐騙免疫力，如有任何疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線詢問，主動查證資訊真偽，遠離詐騙陷阱。