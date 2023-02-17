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產後「想住月子中心」被打槍！娘家霸氣出手　結局讓婆婆尷尬了

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻產後想住月子中心休養，並和先生談好一起分擔費用，怎料婆婆堅持不同意；後來，娘家知道此事，立刻動員幫出錢，讓她鼻酸直呼，「有娘家的孩子像個寶！」

女網友在Dcard提到，剛懷孕時就跟先生談好，產後要住月子中心，費用一起分擔，但婆家說不要浪費錢，在家坐月子就好。

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當下，她雖然想吐槽，又不是花他們的錢，但仍進一步表示可以住最低天數就好，畢竟在月子中心可以安心休養，也不用麻煩婆婆煮月子餐，「結果他們還是不同意，實在不懂不同意的點在哪？吵到後來，我家人知道這件事，就開始全家動員。」

原PO親姊霸氣表示，要選高級一點的，才可以展現娘家的實力，接著就訂了30天的方案，「婆家終於閉嘴了，我總算可以享受到安靜的月子時光，最尬意的就是豐富的月子餐跟甜點。」

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

後來，婆婆看到先生PO的照片，還不斷碎念住那麼好幹嘛，吃她煮的月子餐才更營養；好笑的是，小姑為此還怪婆婆，當初坐月子時，不幫她出錢。

對此，網友們紛紛回應，「你婆婆是在那邊有什麼意見啊！幸好原PO有強大的娘家」、「我也是娘家出，1天1萬的月子中心，出去之後又請了1個月的24小時月嫂」、「真心不懂那些很愛說浪費錢的長輩耶，又不是花他們的錢」、「跟妳相反，娘家一毛沒出，但婆婆直接匯款說贊助，看金額至少九點五成了，開心住30天」、「我是回娘家坐月子，有自己家人在就是比較安心」。

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