超市228連假優惠快筆記！哈根達斯超狂下殺、追劇零食「買1送1」

▲全聯針對228連假，推出哈根達斯優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接明（25）日起連續4天的228假期，許多超市量販業者也搶攻商機，祭出超狂優惠！像是全聯推出哈根達斯下殺，多達13種口味原價323元，超殺特價199元，吸引不少冰淇淋控搶購。city’super也針對春天郊遊、宅在家追劇的族群，集結百款歐洲食材、飲料、小點、零食推出1+1優惠。

▲全聯228連假阪急麵包「4個100元」，還有連續4天OFF COFFEE熱美式「買1送1」。（圖／業者提供）

●全聯

全聯即日起至3/5期間，在全台共946家有哈根達斯冰箱的實體門市，特別推出哈根達斯指定口味限時促銷，原價323元，優惠價199元！口味包含：草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力X草莓巧脆、西瓜草莓、香草X芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕，共13種。各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。

另外2/25~2/28，全聯阪急麵包也祭出「特價4個100元」，還有連續4天OFF COFFEE熱美式「買1送1」。而全店咖啡商品，包含濾掛/沖泡/即溶/咖啡豆、粉(不含現煮咖啡)，享單筆滿299元現折30元。

選擇懶得出門人擠人、在家耍廢族群，「全聯小時達」也在2/24~2/28推出單筆消費滿1200元，使用指定折扣碼現折150元；而夜貓族只要於22:00~08:00下單，單筆滿500元享88折，最高折100元。

▲美廉社除了大杯75折特價，還有中杯搭烤蕃薯現折20元活動。（圖／業者提供）



●美廉社

美廉社針對連續假期，除了推出大杯咖啡75折，還有「買烤番薯配中杯咖啡現折20元」，讓消費者在出遠門旅遊前，暖暖胃填飽肚子放鬆心神，活動自即日起至3/7。

●city’super

異國美食超市city’super為迎接連假，即日起至3/7推出「漫步南歐野餐趣」，針對春遊、賞花露營，或是宅在家追劇吃零食的族群，蒐羅南歐、法國等歐陸品牌美食；還集結百款廣受台灣人青睞的歐洲食材、飲料、小點、零食祭出「1+1優惠」。

像是「西班牙 克拉盟特 特級初榨橄欖油」 1000ml，買1送1優惠價699元；而適合野餐露營隨身攜帶的健康零嘴「西班牙SALYSOL薩里罐裝綜合堅果」250g，買1送1優惠價350元。

針對台灣乳酪愛好者，更引進高顏值的法國「心形新堡乾酪COEUR DE NEUFCHATEL」，適合在野餐露營時搭酒一起賞味，售價335元。另推薦法國旅遊必買伴手禮「Michel et Augustin」系列餅乾，其中以「奶油蝴蝶酥餅」、「千層酥」為暢銷商品，「Michel et Augustin 奶油蝴蝶酥餅」原味/覆盆子口味120g，原價280元，特價250元。同時還有多款獨賣酒品特價。

▲city’super即日起至3月7日推出「漫步南歐野餐趣」，除了蒐羅野餐露營食材，也結集結多款追劇零食、飲料優惠。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

●家樂福

家樂福也搶攻228連假商機，2/25~2/28凡購買購買家用五金/3C家電/紡織服飾，在超市祭出單筆消費滿 888元以上享9折優惠；量販店則是單筆消費滿2000元以上享9折優惠；線上購物則有指定商品單筆消費滿2,000元以上，送200元線上折價券。針對外送族群，「家速配」指定商品單筆消費滿1,000元以上，輸入折扣碼「PEACE」將於結帳金額中直接折抵。



●愛買量販

愛買量販為228連假提升買氣，2/25(六) HAPPY GO會員單筆消費滿2千元享9折回饋，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元；2/26(日)生鮮全品項滿500元送50元，生鮮現金抵用券單筆最高回饋250元，讓煮婦可把握機會省下買菜金。2/25~2/28還有多種限定優惠，包括電視、冰箱、洗衣機促銷價再95折；寢具、毛巾、抱枕、坐墊，滿2000元送200元、鞋類商品滿2000元送200元。